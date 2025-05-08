正德第一季EPS 0.28元 全年逐季成長

正德第一季EPS 0.28元。（正德提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕散裝航商正德 （2641）第一季合併營收5.06億元，年增29.66％，刷新創下同期最佳，營業毛利1.74億元，稅後淨利0.88億元，每股稅後純益（EPS）為0.28元。正德指出，今年還有2艘節能減碳新船陸續接船，預計第三季底前全數交付完成，業績及獲利將逐季成長。

正德董事會通過籌資案擬募資7.8億元，規劃以發行無擔保可轉換公司債，本次募資的資金用途，主要用來償還銀行借款及轉投資子公司以償還其銀行借款，以便降低財務成本。

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正德指出，第一季雖然國際經濟情勢觀望情緒濃厚、全球政治局勢和貿易經濟處於高度不穩定狀態，但全年可望隨著紅海航道的逐步恢復，有望降低運輸成本，緩解供應鏈壓力；而隨著南美穀物出貨旺季到來，後續可望還有龐大的烏俄戰後重建，和復甦需求，將推升原物料運輸貿易；預期日趨嚴謹的環保法規推動下，船舶降速或退役，使散裝運力供給的逐漸減少，而今、明年散裝新造船數量偏低，除了中美長期貿易政策動盪不安，造成世界性貿易壁壘，以及美國高關稅政策造成高度不確定性，樂觀看今年散裝市況將呈現開低走高趨勢。

針對台幣近期暴升一事，正德表示，近期美元急貶，收取的運費以美元計費，但相對支付的油料、港口、維修與造船貸款等費用，以及船員薪資也都是以美元計價，會產生自然避險，因此對正德影響不是太大。

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