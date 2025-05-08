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提前拉貨潮爆發！4月出口486.6億美元寫史上次高 年增近3成

2025/05/08 16:30

財政部公布4月出口486.6億美元、創歷年單月次高。（路透）財政部公布4月出口486.6億美元、創歷年單月次高。（路透）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布4月出口486.6億美元、創歷年單月次高，月減1.8%、年增29.9%，連續18個月正成長，且增幅是2021年12月以來（排除春節）最大增速；累計1至4月出口1782.3億美元、創歷年同期新高，年增20.6%。財政部統計處長蔡美娜表示，預料5月仍有拉貨潮，估5月出口年增15%~20%，上半年出口可望創歷年同期新高，但受提前拉貨潮干擾，全年可能開高走低。

4月進口則是414.6億美元、亦為歷年單月次高，月減 2.7%、年增33%；累計1至4月進口1473.8億美元、年增20.4%。出、進口相抵，4月出超72.1億美元、年增9.4億美元，前4月出超308.5億美元、年增54.7億美元。

財政部表示，受惠於AI與新興應用商機持續熱絡，加上美國暫緩加徵高額對等關稅，客戶端提前拉貨動能有增無減，4月出口年增29.9%，遠優於預期；進口更年增33%，主因科技產業鏈的國際分工模式及出口引申需求強勁，加以資本設備購置擴增所致。累計1至4月出、進口值均創歷年同期最高。

主要貨品中，4月出口多較上年同月增加，資通與視聽產品、電子零組件出口受惠於 AI、高效能運算等應用需求旺盛，各增 60.5%、26.8%，前者出口值改寫單月新高紀錄，並為2004年1月以來首度超越後者；化學品因銷美藥品倍增，出口成長15.2%，基本金屬及其製品、機械皆增逾7%。累計1至4月，資通與視聽產品出口年增 47.4%、電子零組件增 18.1%，兩者併計增31.1%，合占總出口比重升至7成。

五大出口市場中，4月對歐洲以外的主要市場出口皆雙位數成長，以對東協年增60.2%較高，對美國、中國與香港、日本各增29.5%、22.3%、13.3%，對東協及美國出口金額均再創單月最高。累計前4月，對美國、東協出口各年增32.6%、27.5%，對中港增11.6%，合計三大市場對總出口的貢獻率達8成；對墨西哥出口成長2.5倍、貢獻率為1成5。

展望未來，財政部表示，隨國際雲端服務供應商積極投資AI基礎建設，帶動相關新興科技應用需求加速推展，且國內半導體業者持續投入高階製程研發及擴增產能，皆有助維繫我國出口動能；但美國關稅政策不確定性、地緣政治衝突等因素，恐牽制國際貿易表現，拖累全球經濟成長步調，仍待密切關注後續發展。

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