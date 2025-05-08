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維田急單挹注第2季動能 全年業績力拚年增

2025/05/08 16:24

維田董事長李傳德表示，美國對等關稅驅動客戶加緊拉貨腳步，急單可望挹注第2季業績動能。（記者方韋傑攝）維田董事長李傳德表示，美國對等關稅驅動客戶加緊拉貨腳步，急單可望挹注第2季業績動能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田（6570）4月營收8320萬元，月增7.2%、年增3.4%，今年前4個月營收累計為2.89億元、年減5.69%；董事長李傳德今日於法說會表示，美國對等關稅驅動客戶加緊拉貨腳步，急單可望挹注第2季業績動能，面對國際情勢及美國貿易政策變動，將持續觀察、研擬因應對策，將影響降至最低，預期全年營運逐季回溫，總營業額再拚成長。

維田表示，國際地緣政治從去年至今仍然具備高度的不確定性，導致市場動能受到影響，特別是美國總統川普的關稅政策一再反覆，對全球供應鏈結構、整體經濟成長都造成一定程度的衝擊。對此，公司內部已全面盤點生產狀態，調整備料策略，並與美國客戶密切聯繫，保持溝通順暢。

此外，維田同步研擬多項應對方案，快速採取行動，降低衝擊，目前預估短、中期應不至於對營運造成影響，變動仍屬可控範圍，長期則需觀察美國政策的演變情形，以及全球經濟、供應鏈是否有不良反應。現於關稅緩衝期間，急單效應可望帶動近月營收，雖然單月營收波動可能較為明顯，但營運還是能夠逐季升溫，全年業績成長的目標不變。

維田提到，旗下專案訂單已有回溫趨勢，包括客戶端送樣、新專案洽談與導入，能見度已有提升。近年公司布局3大領域，深耕智慧製造，強化智慧交通，跨足智慧醫療；在智慧製造部分，AI為長期發展趨勢，公司投入的AI IPC產品與工業用AI邊緣運算解決方案，已有專案陸續進入送樣測試階段。

此外，在智慧交通的部分，亦有充電樁專案新單湧入，期望能藉由新專案訂單，持續貢獻今明兩年營運成長動能。維田在5月20至23日即將展開的台北國際電腦展（COMPUTEX）當中，將發表全新防爆認證工業電腦產品，具基礎AI邊緣運算能力，適用於石油石化、能源開發、天然氣生產等嚴苛環境，期望在歐美能源新局勢的助力下，在石油天然氣等能源市場搶得先機。

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