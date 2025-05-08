減緩景氣淡季、夏季電價衝擊 威致宣布煉鋼與軋鋼停工拚設備升級

威致宣布，配合未來節能減碳趨勢，工廠設備安裝、試車等，煉鋼及軋鋼產線預計將在夏季停工半個月與一個月。（圖取自官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕電爐大廠威致（2028）董事長郭素惠今天宣布，配合未來節能減碳趨勢，工廠設備安裝、試車等，煉鋼及軋鋼產線預計將在夏季停工半個月與一個月，停工期間只會出售庫存貨支撐，營收會大幅下滑，固定費用損失則約7千萬元。

威致今天召開董事會，郭素惠指出，設備要安裝與試車，煉鋼及軋鋼產線進行第二階段停工，在考慮設備的交貨、安裝進度及景氣淡旺季因素後，煉鋼預計今年7月21日起停工一個月、 軋鋼則自8月5日起停工半個月。

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郭素惠補充，停工期間煉鋼產能一個月會減少產量5萬噸、軋鋼停工半個月預計減少2萬噸，她說明，停工只會出售在庫存貨物，營收會大幅下跌，停工期間固定費用損失約7千萬元。

郭素惠強調，設備安裝後可提高設備節能減碳效能並提升產能、效率，有利生產成本下降，同時也降低產品單位碳排量，降低未來環保相關成本支出，有助威致長期競爭。

威致是國內四大電爐廠之一，產業夏季電價自每年5月中旬啟動，電費單價提高對電爐廠的成本支出加重，不少電爐廠會趁此時歲修調整，也能降低淡季期間低迷市況影響。

另外，電爐廠也會在夏季電費實施前，多進口半成品鋼胚再進行軋鋼，減緩夏季電價衝擊；豐興（2015）昨法說會也透露，今年廢鋼進口量降低，但鋼胚進口量有明顯增加，電爐廠政策是減少煉鋼，透過進口小鋼胚軋延，可大幅降低夏季用電量。

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