晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

泓德能源澳洲投資規模再擴張 111MW儲能案場8月上線

2025/05/08 14:14

泓德能源澳洲投資規模再擴張，111MW儲能案場8月上線。（業者提供）泓德能源澳洲投資規模再擴張，111MW儲能案場8月上線。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股泓德能源（6873）今（8）日召開董事會，決議通過由澳洲資產平台ZEBRE投資約16億台幣（8000萬澳幣），取得南澳在建的Templers電池儲能系統，案場裝置容量達111MW（電池額定容量330MWh），上線後將成為南澳第二大儲能項目，未來將進一步鞏固泓德能源在澳洲電力市場的發展基礎。

Templers案場已獲當地政府與社區廣泛支持，並與南澳政府及當地售電業者簽訂為期20年的購電協議（PPA），確保案場具備穩定且長期的收益結構。目前正進行最終併網測試，預計2025年8月正式上線，屆時將成為南澳州第二大的儲能系統，在提升電網穩定性與應對用電尖峰方面發揮關鍵作用。

ZEBRE平台由泓德能源與澳洲能源公司ZEN Energy共同設立，專注於光電與儲能領域的投資與資產管理，目標開發總容量達1.4GW，首項投資案Solar River大型光電與儲能混合型案場，已取得關鍵開發許可並進入併網申請最後階段，規模達256MW儲能及210MW光電。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財