泓德能源澳洲投資規模再擴張，111MW儲能案場8月上線。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股泓德能源（6873）今（8）日召開董事會，決議通過由澳洲資產平台ZEBRE投資約16億台幣（8000萬澳幣），取得南澳在建的Templers電池儲能系統，案場裝置容量達111MW（電池額定容量330MWh），上線後將成為南澳第二大儲能項目，未來將進一步鞏固泓德能源在澳洲電力市場的發展基礎。

Templers案場已獲當地政府與社區廣泛支持，並與南澳政府及當地售電業者簽訂為期20年的購電協議（PPA），確保案場具備穩定且長期的收益結構。目前正進行最終併網測試，預計2025年8月正式上線，屆時將成為南澳州第二大的儲能系統，在提升電網穩定性與應對用電尖峰方面發揮關鍵作用。

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ZEBRE平台由泓德能源與澳洲能源公司ZEN Energy共同設立，專注於光電與儲能領域的投資與資產管理，目標開發總容量達1.4GW，首項投資案Solar River大型光電與儲能混合型案場，已取得關鍵開發許可並進入併網申請最後階段，規模達256MW儲能及210MW光電。

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