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中製電動車太恐怖！外媒曝北京只需動1根手指就讓英國癱瘓

2025/05/08 14:48

英國前軍情六處局長警告，中國電動車恐成為北京干預西方社會運作的武器。圖為2023年英國倫敦一家即將開幕的比亞迪汽車展廳外的招牌。（彭博）英國前軍情六處局長警告，中國電動車恐成為北京干預西方社會運作的武器。圖為2023年英國倫敦一家即將開幕的比亞迪汽車展廳外的招牌。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著全球電動車（EV）產業快速擴張之際，搭載感測器與攝影鏡頭、可透過無線網路連接製造商系統的智能汽車，正成為世界強權最新戰略工具。英媒報導，英國前軍情六處（MI6）局長理查德·迪爾洛夫（Richard Dearlove）警告，中國電動車恐成為北京干預西方社會運作的武器。

迪爾洛夫指出，中國可以一次遙控400輛電動車，讓其停擺，使得倫敦陷入癱瘓。這並非聳人聽聞，而是基於現實技術可行性的合理擔憂。他呼籲，出於國家安全考量，英國應全面禁止銷售中國製造的EV。

中國的電動車價格低廉，部分原因是北京政府提供慷慨的補貼和生產過剩。據線上市場AutoTrader稱，過去一年，中國製造商在英國銷售售價低於3萬英鎊的電動車，其品牌數量從9個增加到29個。

中國車企也積極搶佔英國電動車市場。星島日報在去年6月曾指出，中國電動車打入歐洲市場，英國銷量暴漲狂搶美汽車生意，連英國皇室都用比亞迪電動車。最新數據顯示，比亞迪2025年3月於英國市場的銷量達到 6480輛，創下歷史新高。

目前，中國品牌在英國新車市場的市佔率已突破10%，並因美國提高關稅導致中國車廠轉向歐洲市場，預料此比例將進一步擴大。

專家指出，所有新型EV都具備風險，類似案例曾在俄烏戰爭中出現，在2022年時，俄軍自烏克蘭佔領區竊取美國約翰迪爾農機，但機器遭遠端鎖定，最終成為「高科技廢鐵」。

專家指出，電腦幾乎控制了電動車運作，普通電動車大約有 2000 個晶片，並配有感測器和攝影機。它們的功能包括協助停車、監控汽車的健康和維護、提供警報、調整操作和警告駕駛員有關問題。

值得注意的是，電動車之間是相互連接。這意味著，它們可以即時發送和接收訊息，使製造商或保險公司能夠遠端監控車輛和駕駛的表現或更新軟體。

據報導，英國國防承包商如BAE、勞斯萊斯與雷神公司，已警告員工勿將手機連接至中國製汽車，因為電動車不僅可以下載行程訊息，還可以從你的手機中抓取短信、語音郵件，甚至敏感的工作文件。為了避免敏感資訊透過車載系統回傳北京，印度國防部更明文禁止中國EV進入軍事基地周邊兩英里內。

部分市場人士認為，中國汽車公司不會參與暗箱操作，因為這會毀掉他們的生意。英媒指出，這樣想法實在是太天真，儘管目前北京利用其對英國道路上控制中國汽車的證據可能很少，但如果英國與中國的關係急劇惡化，或許是由於入侵台灣，中國將技術武器化將成為一個令人不寒而慄的現實。

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