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金管會與海委會雙首長合作 支持海洋保育與企業永續治理

2025/05/08 13:24

金管會與海委會共推藍海ESG行動 （左起海保署署長陸曉筠、海委會主委管碧玲、金管會主委彭金隆、證期局局長張振山）（圖為金管會提供）金管會與海委會共推藍海ESG行動 （左起海保署署長陸曉筠、海委會主委管碧玲、金管會主委彭金隆、證期局局長張振山）（圖為金管會提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆7日與海洋委員會主委管碧玲，舉行兩部會首次的雙首長層級會議，探討綠色永續金融政策如何支持海洋保育，兩人透過部會的跨域合作，共同支持海洋與企業的永續發展。

　金管會自2014年起推動的「公司治理評鑑」，引導企業落實公司治理及永續發展，也持續擴充與深化環境與社會面向的指標，在今年2025度的第12屆評鑑中，已與海洋委員會合作，將海洋保育相關內容，納入評鑑指標的得分參考範例。

　除已公布於證交所公司治理中心網站，並已由證交所及櫃買中心加強對上市櫃公司宣導，提供企業在自然保育議題上的實務參照，另規劃將修正「上市上櫃公司永續發展實務守則」，增加生物多樣性條文，引導公司考慮其營運對自然環境與生態系之影響，提升企業治理對自然議題的重視。

　金管會表示，除了企業端的推動，金融體系在永續轉型上更扮演關鍵角色，金融機構不僅是資金提供者，也有能力透過投融資標準，影響企業的行為方向。

　尤其，金管會推出「綠色及轉型金融行動方案」，也已經注意到自然議題的重要性，因此，該方案納入與生物多樣性及自然議題相關之推動措施。

　此外，「永續金融評鑑」亦將「對自然生態保育之推動作為」列為評鑑指標項目之一，期能整合金融資源、支持淨零轉型、提升企業因應氣候變遷及自然環境相關風險之能力。

　彭金隆指出，ESG（環境、社會與公司治理）不僅成為企業經營的重要思維，也逐漸轉化為全球市場評價企業價值的新基礎，企業除了要回應氣候變遷，也必須開始正視自然資源耗竭、生物多樣性流失等潛在風險。

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