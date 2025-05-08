選擇美國投資高峰會 行政院：龔明鑫率團參與

2025年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」，將由行政院秘書長龔明鑫率團參與。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕2025年「選擇美國投資高峰會（SelectUSA Investment Summit）」將於11日至14日登場，剛與美方進行關稅談判的行政院副院長鄭麗君，原規劃將再度率團出席這場投資峰會，不過，行政院發言人李慧芝今（8）日在院會後記者會表示，由於鄭麗君談判工作繁忙，將改由行政院秘書長龔明鑫率團參與，盼深化台美產業及科技合作。

李慧芝說，鄭麗君原本規劃要率團參加選擇美國投資高峰會，不過，因為鄭帶領的台灣政府關稅談判團隊，在5月初已經就對等關稅等經貿議題，與美國進行實體磋商，雙方也同意近期會就各項議題持續磋商，現在正在積極推進後續談判工作當中。

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李慧芝指出，因為談判相關工作相當繁忙，因此今年高峰會將由龔明鑫率團參加，希望進一步深化台美產業及科技合作，拓展我國產業的全球佈局。

對於台美對等關稅談判進度，李慧芝表示，上週我國已與美國進行實質實體磋商，過程非常融洽，為後續談判奠定好的基礎。

對於美國針對半導體課稅議題，李慧芝指出，根據「美國貿易擴張法」第232條款所發起的半導體產業調查，近期已提出我方意見書，清楚表達我方主張，行政院於4月24日提出強化安全韌性特別條例草案，盼立法院共同支持，作為產業及國家安全的後盾，以因應美方政策調整。

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