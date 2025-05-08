朱立倫指台灣被列「嚴重匯率操縱名單」 楊金龍：沒有這件事

央行總裁楊金龍今（8）日出席立法院財政委員會，就「我國如果要設立國家主權基金，中央銀行與政府相關基金（如四大基金等）所扮演的角色為何？」進行專題報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕有媒體引述國民黨主席朱立倫談話，指出美國財政部即將發佈匯率報告，台灣將被列「嚴重匯率操縱名單」，中央銀行總裁楊金龍表示，台灣應該會續列匯率觀察名單，不會是匯率操縱國，所謂「嚴重匯率操縱名單」，好像是針對台灣一樣，「沒有這件事」。

楊金龍今日赴立法院財委會進行主權基金專案報告並備質詢，多位委員關切台灣是否會被列為匯率操縱國，並有立委引述媒體報導朱立倫談話，表示美國不只有關稅戰還有貨幣戰，台灣一定會被列入「匯率操縱嚴重觀察名單」，媒體直接下標「嚴重匯率操縱名單」。

請繼續往下閱讀...

楊金龍慎重澄清，若依照美國財政部匯率操縱國三項標準，台灣應該是續列觀察名單，不會被列為匯率操縱國。

他指出「觀察名單就是觀察名單、沒有嚴重不嚴重」，這種說法好像是針對台灣。

美國財政部往年多在4月與10月公布匯率報告，今年4月已過，目前尚未看到，並不清楚何時會發布。

美國財政部每半年發布「美國主要貿易對手國的匯率政策」報告（簡稱匯率報告），評估主要貿易對手國是否操縱匯率。美方衡量標準有三，一為對美國商品及服務貿易順差逾150億美元；二為經常帳順差對GDP比率逾3%；三為淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月以上為淨買匯。

楊金龍表示，台灣因觸及前兩項，沒有匯率操縱，應該還是會被列在觀察名單。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法