央行房市總量管制打到換屋族？楊金龍：會檢討

央行總裁楊金龍今（8）日出席立法院財政委員會，就「我國如果要設立國家主權基金，中央銀行與政府相關基金（如四大基金等）所扮演的角色為何？」進行專題報告並備質詢。（記者叢昌瑾攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行去年祭出史上最大打炒房措施，並要求國銀進行為期一年的自主總量管理，民進黨立委郭國文指出，近期不動產貸款集中度已下滑，並傳出有換屋族房貸遭拒情況，引發民怨，呼籲央行重新檢討房市管制措施，重點應放在打擊投機客、法人，不該傷及無辜、波及自然人，央行總裁楊金龍表示，將會進行檢討。

郭國文今日於立法院財委會質詢，自去年央行啟動總量管制措施以來，3月底不動產貸款集中度下滑至36.89%，相較於去年談到37.1%偏高水位已有改善，甚至接近逼近當初實施管制前的36.64%，若按照這種陡降趨勢，是否會在今年六月理監事會議上重新檢討？

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楊金龍表示，國銀自主總量管理為期一年，對於房市管制措施，央行會隨時進行滾動式檢討。

郭國文提醒，近期史上爆出最大交屋潮，單季破3萬1千戶，然而，因為央行要求銀行總量管制，「你的命令就像聖旨，銀行每個月新承作房貸額度不超過還款，結果打到換屋族，要求切結，很難借到錢，民間已經出現很多怨言」。

郭國文進一步指出，他支持央行打炒房對法人機構貸款持續嚴格審理，但不應傷及無辜，打到自然人。

楊金龍表示，「我們會來檢討」。

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