晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普如何重塑而非摧毀全球貿易體系？WSJ：專家提解方 點出2關鍵

2025/05/08 12:20

專家認為，美國優先不意味著美國孤立，川普只要團結西方盟友，共同應對中國，就有機會重塑而不是催毀全球貿易體系。（路透）專家認為，美國優先不意味著美國孤立，川普只要團結西方盟友，共同應對中國，就有機會重塑而不是催毀全球貿易體系。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普以美國優先，祭出一系列的關稅政策，已衝擊到全球貿易體系，專家認為，美國優先不意味著美國孤立，川普只要團結西方盟友，共同應對中國，就有機會重塑而不是催毀全球貿易體系，然而盟友之間的相互猜疑，以及川普本人的態度正成為阻礙。

華爾街日報報導，「美國優先不意味著美國孤立。」上個月，當美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在1次演講中說出這番話時，立刻就引發了外交政策專家們的關注。

美國總統川普（Trump）第2個任期是以經濟民族主義者聲勢抬頭來開局，他對盟友和中國都加徵了關稅，但對俄羅斯則網開一面。

但一系列跡象表明，國際主義路線並未消亡，貝森特的言論就是其中1個例子。另川普與加拿大總理卡尼（Mark Carney）在週二舉行了1場氣氛大體友好的會晤，期間淡化了有關讓加拿大成為美國第51個州的說法，這算得上另1個跡象。

最令人感興趣的是，川普有可能並不是要摧毀世界貿易體系，而是將之重塑為1個團結西方來對抗中國的體系。

1個月前，川普暫停對大多數國家徵收關稅，但提高了對中國的關稅，當時貝森特就暗示了這一點。他說：「我們或許可以與我們的盟友達成協議，然後我們可以作為1個整體與中國打交道。」

川普政府後來避免談論孤立中國，而是希望將中國拉到談判桌前，美國政府部門週二表示，貝森特和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）本週將在瑞士與中國官員會面。貝森特對福斯新聞表示：「世界一直在向美國靠攏，而中國是缺失的一塊。」他說，「我們不想脫鉤。」

貝森特將中國描繪成不僅對美國，而且對整個世界來說都是1個獨特的問題。他指出，中國憑藉貿易順差破壞了這個體系的穩定。他說：「中國知道自己需要改變。」

為何新的貿易體系有意義

中國自成一體，利用補貼、強制技術轉讓和一系列其他干預措施，來扶持本國龍頭企業，並歧視外國公司。中國力求在人工智慧到量子計算等各個先進技術領域佔據主導地位，中國擁有全球最大的貿易順差。

在川普的第1個任期內，美國是唯一有這些擔憂的國家，但現在許多盟友也有了同樣的擔憂。歐盟稱中國為「系統性競爭對手」；西班牙經濟大臣奎爾波（Carlos Cuerpo）在1次採訪中表示，歐盟的「經濟安全議程與美國在很大程度上是共享和一致的」。

隨著中國國內需求在最近萎縮，中國廉價製成品的對外出口規模越來越大。其他國家已經在採取關稅應對來自中國的商品湧入，而且隨著美國關稅令中國出口方向改變，此類措施可能會增加。

其他國家需美國來抗衡中國 美也需要這些盟友

正如其他國家需要美國來抗衡中國，美國也需要這些盟友，拜登總統的顧問杜如松（Rush Doshi）和康貝爾（Kurt Campbell）最近指出，目前中國佔全球製造業的30%，是美國的兩倍，這使中國擁有無與倫比的規模優勢，從而在半導體、造船等戰略性行業中佔據主導地位。但他們指出，如果美國聯合歐盟、韓國、日本、加拿大和墨西哥等盟友，將擁有全球製造業的一半產能。

杜如松和康貝爾最近在《外交》（Foreign Affairs）雜誌上撰文寫，「這意味著，華盛頓如今比過去更需要盟友和夥伴。這些盟友不再是用來觸發美國介入衝突的絆線、遙遠的保護地、附庸，或作為美國地位的象徵，而是會提供實現大國規模目標所需要的能力」。

美國只需與10個國家達成協議

Doshi在1次採訪中表示，美國及其主要盟友可以構建1個「共同壁壘」，形成1個受保護的市場，在機器人、無人系統、機床、船舶和生物技術等領域擁有必要的規模。「川普政府不需要與75個國家達成協議，只需要其中的10個。這些國家在製造業、市場和技術方面佔了絕大部分。」

第1個障礙正是川普本人

不過，川普本人正是這個新貿易體系的絆腳石，他根本不怎麼區分中國和盟友，他說大家都在「占我們便宜」。

川普的中國政策專家白邦瑞（Michael Pillsbury）表示，反華聯盟很受川普親信中的「超級鷹派」歡迎，比如他第1任期的國務卿龐培歐（Mike Pompeo），但川普本人並不熱衷。「我從未聽川普提出遏制中國的計劃。」

川普對友好國家徵收關稅、拉攏俄羅斯以及威脅丹麥和加拿大等盟友的做法，已嚴重損害了盟友的信任。

隨著美國關閉自己的市場，其他國家比以往更不願意疏遠中國。例如，西班牙正在積極爭取中國的汽車投資。西班牙經濟部長Cuerpo表示：「與中國保持接觸非常重要。」中國官員已警告各國，以犧牲中國利益為代價與美國達成協議將遭到中國反制。

曾在拜登政府時期擔任美國駐日本大使的伊曼紐爾（Rahm Emanuel）表示，「我們本可以很容易地把全世界組織起來（對付）中國，但川普給了中國1張出獄卡、把我們關進了監獄」。「現在有些人不可能和我們站在一起了。」

川普關稅目前的談判可能最終會形成兩條路線，對中國徵收高關稅，對其他國家採取較低關稅或量身訂製的協議。

至於新的貿易體系最終能否達成，Doshi認為，問題在於川普團隊是「以統籌盟友力量、築起圍繞中國過剩產能的護城河為目標，還是只做一些解決雙邊問題的小交易，而沒有更大的視野？」他承認，這一更宏大願景的實現「幾率不高」，「但或許可以說服川普，如果能說服他，那就有可能實現。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財