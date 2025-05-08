焦點股》八方雲集：Q1獲利創新高 股價強漲

鍋貼霸主八方雲集（2753）公佈第1季稅後淨利為1.95億元，每股盈餘2.93元，創下單季歷史新高。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕鍋貼霸主八方雲集（2753）公佈第1季合併營收達21.77億元，年增12.97%，創歷史同期新高；稅後淨利為1.95億元，每股盈餘2.93元，創下單季歷史新高，今早股價強彈逾7%，截至9:30分，股價暫報196.5元，成交量1326張。

截至3月止，八方雲集旗下各品牌海外總店數已達1365家，其中八方雲集占1086家（台灣1018家、香港57家、美國11家）、梁社漢排骨233家、芳珍蔬食16家、丹堤咖啡13家、香港百芳池上便當13家及八方麵屋4家。

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八方雲集目前在美國已開出11家八方雲集門市，同時已經完成9家門市的簽約拓展計畫，除了加州和德州地區外，美國其他地區不排除擴點的可能性，隨著美國新店陸續開出，可望挹注營運成長動能。

台灣的八方雲集持續進行「汰弱留強」展店策略，同時導入多元產品組合，包括牛肉麵及梁師傅排骨麵，維持營運成長動能；展店則以梁社漢排骨為主力，預估集團旗下品牌今年展店數將維持兩位數成長，營運可望再創新高。

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