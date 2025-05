馬士基貨輪突爆炸失控漂流！最新狀況曝光

馬士基(Maersk)貨櫃輪出現爆炸事故。示意圖,非當事船照。(路透資料照)

〔財經頻道/綜合報導〕馬士基(Maersk)貨櫃輪MAERSK SANA號,從美國駛往新加坡途中,因引擎室爆炸導致推進系統癱瘓,以致船舶失去動力漂流,自4月28日以來在美國東岸外海的百慕達附近漂流,至今超過1週,仍未恢復航行能力,船上3名船員受傷。

綜合媒體報導,根據船舶追蹤網站MarineTraffic在社群平台X上指出,該船於4月28日13時35分(UTC)完全停止前進,之後便失去指揮能力並持續漂流,截至目前尚無任何該船恢復動力或重新航行的跡象。

