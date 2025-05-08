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黃金3400美元關卡撐不住？下跌關鍵原因曝光

2025/05/08 08:28

黃金價格週三（7日）下挫。（彭博資料照）黃金價格週三（7日）下挫。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金價格週三（7日）下挫逾1%，主要受到美元回穩加上美中將展開貿易會談帶來的樂觀情緒打壓，而聯準會（Fed）按兵不動也加重金價壓力。

紐約黃金期貨下跌0.7% 至每盎司3399.1美元；黃金現貨價下跌1.1%，報每盎司3390.26 美元。

《路透》報導，週三Fed決議按兵不動，不改過去說的「不急於升息」立場，但Fed主席鮑爾在會後聲明中說，正密切關注經濟動盪。

聲明指出：「經濟展望的不確定性進一步增加。委員會關注雙重職責所面臨的雙邊風險，並認為失業率上升和通膨上升的風險正在增加。」市場共識認為，Fed將不會在7月前降息。

另1方面，美國財長貝森特（Scott Bessent）和貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）本週將在瑞士會晤中國國務院副總理何立峰，這可能是解決兩大國貿易戰、阻止全球經濟被擾亂的第一步。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）說：「中國和美國都正式跨出試圖開啟關稅對話，點燃風險市場的樂觀氣氛。」

美國銀行表示：「雖然黃金短期內的上漲空間有限，但今年下半年還是有機會再度上漲。」

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