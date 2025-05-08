燙手山芋丟回川普！鮑爾：在關稅政策明朗前 不會降息

聯準會主席鮑爾表示，在關稅政策明朗前，不會降息（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會週三（7日）會議決定維持利率不變，主席鮑爾表示，失業率和通膨上升的風險已經上升，在貿易政策方向更加確定之前，他不會倉促降低借貸成本，而這項政策方向必須由白宮決定。

CNBC報導，聯準會在5月會議結束時維持利率在4.25%至4.5%的目標區間。負責制定政策的聯邦公開市場委員會指出，失業率上升和通膨上升的風險已經上升。

請繼續往下閱讀...

由於通膨率仍高於目標，鮑爾否定了美國總統川普採取先發制人降息的任何想法。鮑爾說，在這種情況下，我們無法先發制人，因為在看到更多數據之前，我們實際上並不知道對數據的正確反應是什麼。

聯準會自去年12月降息以來一直保持觀望態度，等待評估關稅的影響。

鮑爾表示，在川普徵收高於預期的關稅，甚至令聯準會感到意外之後，美國與主要貿易夥伴的談判可能對經濟前景產生重大影響。

鮑爾指出，我們似乎正在進入1個新階段，政府開始與一些重要的貿易夥伴進行談判，這有可能徹底改變現狀，也有可能不改變。最終結果將會非常重要。

鮑爾進一步表示，川普在4月2日實施的關稅「遠遠超出了我所看到的預測和我們的預測」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法