晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

燙手山芋丟回川普！鮑爾：在關稅政策明朗前 不會降息

2025/05/08 09:34

聯準會主席鮑爾表示，在關稅政策明朗前，不會降息（法新社）聯準會主席鮑爾表示，在關稅政策明朗前，不會降息（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕聯準會週三（7日）會議決定維持利率不變，主席鮑爾表示，失業率和通膨上升的風險已經上升，在貿易政策方向更加確定之前，他不會倉促降低借貸成本，而這項政策方向必須由白宮決定。

CNBC報導，聯準會在5月會議結束時維持利率在4.25%至4.5%的目標區間。負責制定政策的聯邦公開市場委員會指出，失業率上升和通膨上升的風險已經上升。

由於通膨率仍高於目標，鮑爾否定了美國總統川普採取先發制人降息的任何想法。鮑爾說，在這種情況下，我們無法先發制人，因為在看到更多數據之前，我們實際上並不知道對數據的正確反應是什麼。

聯準會自去年12月降息以來一直保持觀望態度，等待評估關稅的影響。

鮑爾表示，在川普徵收高於預期的關稅，甚至令聯準會感到意外之後，美國與主要貿易夥伴的談判可能對經濟前景產生重大影響。

鮑爾指出，我們似乎正在進入1個新階段，政府開始與一些重要的貿易夥伴進行談判，這有可能徹底改變現狀，也有可能不改變。最終結果將會非常重要。

鮑爾進一步表示，川普在4月2日實施的關稅「遠遠超出了我所看到的預測和我們的預測」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財