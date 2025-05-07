CRIF攜手台新銀行 導入關鍵工具高效評估綠色融資

台新銀行與CRIF ESG Bureau策略合作正式啟動。左為台新銀行法人金融事業總處執行長張俊明、右為CRIF集團亞洲總經理Simone Lovati。（圖由CRIF提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕中華徵信所CRIF與台新銀行今宣布啟動策略合作。台新銀行將運用CRIF首創、整合全台160萬家企業預估碳排與實體風險數據的ESG Bureau平台，作為執行「認識客戶（Know Your Customer, KYC）」與「永續金融授信評估」的關鍵工具，落實對交易對象在ESG面向的期望，提升永續風險管理的精確性與效率。

由CRIF推出的ESG Bureau平台，致力於降低企業進行永續揭露的門檻，特別是針對資源有限的中小企業。目前ESG Bureau已全面涵蓋台灣永續發展關鍵資料，收錄超過千家的上市櫃公司報告，以及約400份中小企業的自願揭露資訊。

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CRIF表示，透過獨家研發的數據模型，ESG Bureau平台可提供全台160萬家企業的碳排放預估數據，同時納入坡地災害、水災等兩大實體風險指標，協助金融機構精準掌握企業的環境風險輪廓。

台新銀行法人金融事業總處執行長張俊明表示，在推動綠色及轉型金融過程，大多數企業的痛點在於永續數據不足且缺乏一致性，以致永續轉型的辨識難度大幅提高，此次台新銀行與CRIF合作，透過CRIF旗下ESG Bureau的專業評分系統，建立量化與標準化的評估框架，進一步強化永續轉型的動力，加速臺灣中小企業走向ESG永續發展之路。

CRIF總經理余建中表示，此次ESG Bureau首次導入台灣金融業，協助金融業者進一步了解企業在ESG各面向成果，逐步邁向淨零轉型，取得綠色發展所需的資金與服務。

CRIF ESG Bureau透過提供標準化工具與完成填寫後的報告額度、永續揭露認證等誘因，協助企業踏出永續轉型的第一步，也為台新銀行等金融機構提供了評估客戶永續意願與潛力的重要依據。

展望未來，CRIF與台新銀行將持續深化合作，攜手探索更多數據賦能的應用場景，打造企業、金融與政策三方共贏的永續金融新生態。

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