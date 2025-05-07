直擊高雄智慧碼頭黑科技 5G專網實現遠距裝卸貨櫃

位於室內的操作中心，操作員盯著同步轉播碼頭動態的螢幕設備，遠端控制港口的自動化橋式機。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／高雄報導〕繁忙的高雄港吞吐台灣大量貨物，科技能幫助港務流程更有效率並減緩缺工問題。數位發展部部長黃彥男今天率隊前往高雄港，參訪長榮海運的智慧碼頭－「第七貨櫃中心」，該中心導入5G商頻專網，成功應用在貨櫃場的自動化作業，藉由5G高速率、低延遲等特性，實現遠端遙控「橋式機」、貨櫃調度系統整合，提升營運效率與安全性。

長榮海運2018年起開始計劃建設智慧化的貨櫃碼頭，引進全台首部自動化橋式起重機，並在2023年5月正式營運「第七貨櫃中心」，未來整個園區都希望朝向無人化、電動化，精簡人力的同時也更節能減碳。黃彥男說，這是台灣首座實際應用5G技術的智慧貨櫃場域，成為我國智慧港口建設的重要里程碑。

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在這個5G專網應用案例中，中華電信向數發部競標頻段、繳交頻率使用費，為長榮建置5G專網場域、租借專網服務，而數發部也提供5G專網的建置補助，以鼓勵產業導入這個還未廣為應用的技術。

中華電信技術長黃志雄指出，以往沒有5G這類精準通訊的時期，貨櫃車司機在碼頭可能會開錯位置、繞路，影響貨櫃裝卸的時程，也增加貨輪的停靠時間與成本，因此「精準」和「效率」是長榮海運最在意的部分，也是5G低延遲的特性能夠發揮之處。

「七櫃」幅員遼闊、佔地達149公頃，要如何在這麼大的場域佈建專網？黃志雄解釋，載著貨櫃的貨櫃車時常移動，因此場域必須使用無線技術，包含4G、5G、WiFi等，而長榮選擇由中華電信建設5G專網，在園區4個點位建置基地台，朝場內各個方向發射訊號，讓沿岸和裝卸設備都能涵蓋在訊號範圍內，再加上長榮本身引入的自動化設備，強強結合後成為智慧碼頭。

記者與黃彥男一行人直擊，5G專網在這個智慧碼頭中，除了協助貨櫃車自動派工，快速到指定地點領取貨物，減少貨櫃車繞路、等待的時間，也實現遠距裝卸貨櫃，讓操作員不再需要在辛苦的環境工作，同時提升安全性。

數位發展部團隊前往高雄港，參訪長榮海運的智慧碼頭「第七貨櫃中心」，該中心幅員遼闊、佔地達149公頃。（記者徐子苓攝）

長榮海運主管表示，在沒有這些自動化設備以前，操作員都必須在碼頭邊的橋式機上作業，忍受風吹日曬雨淋，工作環境非常辛苦，如今他們坐在辦公室就能遠距操作。記者直擊位於室內的操作中心，只見數十名操作員坐在20個操作桌前作業，盯著同步轉播碼頭動態的螢幕設備，遠端控制港口的19個自動化橋式機。

長榮海運主管比喻，這些自動化橋式機就像貨櫃版的「夾娃娃機」，在人員遠端操作下，抓取碼頭的貨櫃到貨輪上，如果沒有即時回傳影像訊息，只要錯過短短一瞬間，就無法精準抓取，因此對於網路頻寬和速度要求非常嚴格。

數發部強調，順暢的通訊網路是數位轉型的基礎，數發部持續透過政策引導，促成電信業者與產業端跨域合作，推動5G技術落地應用，強化我國在交通、港口、醫療與製造等場域的產業競爭力與數位韌性。

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