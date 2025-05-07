菲律賓種綠電引回台灣 郭智輝：每度售價5元內

經濟部長郭智輝。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝去年拋出赴菲律賓種綠電再輸回台灣的構想，他今天表示，從菲律賓引進綠電，每度販售價格可在新台幣5元內，未來大量綠電從國外引進後，有望紓解出口廠商的CBAM（歐盟碳邊境調整機制）的壓力。

Yahoo TV政論節目「齊有此理」節目今播出專訪郭智輝影片。郭智輝表示，希望讓綠電是具有競爭力，所以一定是國際價格，像過去曾說過要到菲律賓去種綠電，再把綠電電引回，成本1度真的只要4元，試算過在菲律賓種綠電的成本其實是比較低，大概每度電約2元，運輸成本無論是船運還是拉海纜大概是1元，綠電廠商要使用台電輸配電系統，就要付給台電一些過路費。

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郭智輝續說，所以賣價希望能控制在5元以內，畢竟現在國內綠電有點高，但未來的大量從國外引進綠電，可以降低綠電成本，尤其綠電是國內出口產業所需，特別是歐洲CBAM要求會對產業造成非常大的負擔，所以經濟部一定要想辦法降低這個成本。

郭智輝再指出，他也跟離岸風電開發商說要考慮清楚，希望開發商能夠讓低成本顯現出來，過去業者都在講有各種非貿易障礙導致成本上升，那麼經濟部就排除這部分障礙，「所以我們非常有信心未來的綠電的成本，其實是會越來越低。

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