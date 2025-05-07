處分中國北京資產挹注 美喆第1季每股賺0.66元

石塑地板廠美喆-KY（8466） 第一季受惠於處分中國北京地區資產一次性認列貢獻，帶動稅後淨利達4669萬元，每股盈餘0.66元。 （取自美喆官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕石塑地板廠美喆-KY（8466） 第一季合併營收達9.07億元，年增27.1％，本業營業利益4099萬元，年增153.9％，加上處分中國北京地區資產一次性認列貢獻，帶動稅後淨利達4669萬元，每股盈餘0.66元，分別年增1960％、2,100％。

美喆-KY並公佈4月合併營收3億元，年減6.41％，主要受到近期北美SPC石塑地磚市場受關稅戰升溫，使得客戶訂單拉貨態度轉趨謹慎，影響短期營運表現，累計1~4月合併營收12.1億元，年增15％，仍創歷年同期次高。

請繼續往下閱讀...

面對美國啟動對等關稅對全球供應鏈造成衝擊，考量國際品牌、量販通路與經銷商積極找尋非中國供應鏈合作廠商，將有機會創造美喆-KY切入新客戶供應鏈的契機。

美喆-KY目前亦積極爭取其他國際知名大廠、區域經銷商洽談業務合作，並已完成台南廠客戶驗廠作業，以期堆疊未來中長期營運正面效果。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法