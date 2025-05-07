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皮鞋甩一邊！日鐵路和航空業允許「這類」員工穿運動鞋

2025/05/07 19:05

日本鐵路和航空業正興起一股改造新風氣，允許在車站長時間站立工作的員工穿著運動鞋，改變過去員工只能穿著皮鞋的規定。（取自網路）日本鐵路和航空業正興起一股改造新風氣，允許在車站長時間站立工作的員工穿著運動鞋，改變過去員工只能穿著皮鞋的規定。（取自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本鐵路和航空業正興起一股改造新風氣，允許在車站長時間站立工作的員工穿著運動鞋，改變過去員工只能穿著皮鞋的規定。

東京地鐵公司從本月1日起修改了車站工作人員、司機等人員的服裝規定。到目前為止，男性和女性都必須穿皮鞋，但現在也允許穿著深色的運動鞋。

東京地鐵公司一直在考慮改變這個制度，因為這項工作需要長時間站立，而且在發生緊急情況時，例如操作問題或有人突然生病，員工可能必須在月台上快速移動、或在軌道旁的碎石上行走。

此外，該公司還計劃允許女性員工將頭髮染成比以前更淺的顏色，並允許女性員工全年可選擇佩戴領帶，以改善工作環境。

負責修改規則的高橋竹永表示：我們收到了來自第一線人員誠實意見，詢問為什麼需要穿皮鞋。在當今時代，人們的思維方式瞬息萬變，因此我們希望繼續對規則進行適當的修改。

同時，在航空業，天馬航空上個月開始允許空服員和機場工作人員穿著運動鞋，而Air Do也將從今年7月起試行允許機場工作人員穿著運動鞋。

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