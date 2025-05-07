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2子公司獲利重摔 兆豐金前4月稅後獲利年減28％

2025/05/07 19:14

兆豐金前4月稅後獲利101.82億元、年減28%。（業者提供）兆豐金前4月稅後獲利101.82億元、年減28%。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）公告4月自結獲利，4月單月稅後獲利僅21.71億元，主要受子公司兆豐銀行稅後獲利21.6億元、兆豐證券更虧損1.67億元，影響整體金控獲利表現，累計前4月金控稅後獲利101.82億元，較去年的141.2億元，大幅衰退28%，EPS0.69元。

4月全球金融市場震盪加劇，拖累兆豐銀行的財務操作表現。兆豐金指出，兆豐銀行4月單月稅後獲利21.6億元，較去年同期的24.09億元衰退，累計前4月稅後獲利更僅有93.62億元，較去年同期的122億元少了近30億元，主要因去年有10億元的高鐵補償金，且財務操作淨收益也較去年同期少了約20億元，導致4月份獲利表現不佳。

此外，4月台股大跌，日均量大幅萎縮，拖累兆豐證券獲利表現，單月虧損1.67億元，是連續第2個月單月虧損，累計今年前4月稅後獲利0.91億元。

兆豐票券4月稅後獲利2.31億元，累積稅後獲利7.74億元；兆豐產險單月稅後獲利0.48億元，累計稅後獲利2.01億元。

針對今日台幣大幅升值走勢，兆豐金表示，雖然集團的自有資金持有不少美元計價的有價證券，但同時也有新台幣存款，可達到自然避險的功能，目前預估對5月獲利表現影響不大。

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