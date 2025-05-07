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樺漢4月營收年增4.7％ Q2訂單能見度良好

2025/05/07 19:10

工業電腦廠樺漢4月營收119.24億元，月減8.8%、年增4.7%。（樺漢提供）工業電腦廠樺漢4月營收119.24億元，月減8.8%、年增4.7%。（樺漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠樺漢（6414）4月營收119.24億元，月減8.8%、年增4.7%，今年前4個月營收累計為467.5億元、年增6%。管理層針對近期北美關稅變局與新台幣升值，持續密切關注變化並審慎模擬因應措施，目前第2季接單出貨比值（B/B Ratio）保持良好的訂單能見度，在1.10至1.15左右的水準。

樺漢表示，旗下個體（全資子公司）4月營收19.4億元、年增67.8％，展現長期營運佈局與成長動能。其他如工控設計領域的產品受惠於資訊安全、智慧製造、智能居家以及智慧零售需求提升，營收29.9億元、年增50.7%，成為主要成長引擎、品牌通路領域營收44.0億元、年減7.3%；系統整合領域營收45.3億元、年減2.7%，全年表現符合預期、穩定成長。

樺漢觀察，目前公司營運主要受惠於智慧零售、博弈金融等產業客戶的訂單挹注，同時，集團自有的ESaaS（Ennoconn Solution as a Service）平台業務中的設備與服務需求逐步攀升，包括機器視覺邊緣運算、資訊安全、AI技術整合應用、ESG智慧建築應用、AIoT智慧製造與智慧城市等解決方案，助力集團發展動能。 

樺漢看好第2季在持續努力耕耘個產業領域之下，有助於實現全年營運成長的態勢，同時，公司也將不斷開拓ESaaS平台全球接單動能。後續將於5月15日召開2025年第1季法人說明會，說明營運成果與展望，持續專注於強化核心事業佈局，穩健邁向長期成長目標。

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