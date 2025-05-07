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新安產險綠色採購年增131％ 落實永續經營理念

2025/05/07 17:05

新安東京海上產險獲台北市政府環保局表揚113年綠色採購績優，由資深協理林峰源代表領獎。（業者提供）新安東京海上產險獲台北市政府環保局表揚113年綠色採購績優，由資深協理林峰源代表領獎。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕新安東京海上產險今（７）日出席台北市舉辦「113年績優綠色採購民間企業及團體表揚大會」，連續2年獲北市表揚，較前1年（2023）綠色採購金額成長131％，同時也是更是表揚名單中產險業者金額最高，期許接軌國際邁向減碳、淨零排碳目標。

新安東京海上產險總經理賴麗敏表示，數位轉型與綠色保險應齊頭並進，在依循母集團日本東京海上集團永續發展戰略，2024年度新安東京海上產險的綠色採購金額佔公司總採購金額19.58%，其中又以電腦產品為最大宗（約60%），也開始採購綠建材以建構無毒職場環境，守護員工健康。

為持續導入數位科技，已引用「電子保單認證服務（ISAV）」技術，透過第三方數位簽章認證，確保保戶個資安全不外洩前提下，客戶完成投保後可自行選擇透過e-mail或手機快速取得電子保單，邀請民眾共同加入減碳行列，2024年電子保單發送件數較前一年更成長28.3%，而電子保單、強制險電子式保險證等發送逾330萬件，相當於省下2783萬張A4紙、減少67萬6014公斤的碳排量。

另一方面，鎖定行動世代族群、共享經濟趨勢於線上投保平台推出共享汽車加碼險、短期租借車保險等商品，並推出行動裝置保險延長手機使用壽命以減少更多碳排；為提供企業客戶於綠色轉型可能面臨的風險，也提供全面性保險商品保障規劃，包括意外汙染責任保險、以安裝工程綜合保險或電子設備保險承保再生能源產業風險，協助客戶在數位轉型中填補因資安事故所引發的各種費用，2024年總計承保近50萬件。

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