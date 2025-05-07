豐興看好對等關稅抵定 轉單動能幅度會增加

豐興下午召開法說會。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕電爐大廠豐興鋼鐵（2015）下午舉行法說會，豐興表示，對等關稅、匯率等對鋼鐵產業景氣不利，但豐興表示，對等關稅確實有迎來轉單，目前雖只是零星個案，預期對等關稅抵定後，即使兩岸鋼價有差異，但在稅率差異下，轉單機會「動的幅度」會更加明顯。

豐興對第二季展望，主要三大產品當中，型鋼、鋼筋為內需型，較不受到對等關稅等外部因素衝擊，且觀察第一季鋼筋表面消費量等數據成長，預期表現可優於第一季；但條線主要外銷，且供應目前景氣較差的機械等產業，原預估第一季後可走出谷底，已修正看法，可能與去年同期持平。

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另外，豐興提到，中國去年每月出口926萬噸鋼材，創下歷史次高，今年第一季約2700多萬噸，雖較去年第四季減少，但第一季出口仍創歷史新高，豐興強調，中國對國際鋼價有決定性因素，要持續觀察。

生產部分，中國粗鋼產量近年都是上半年增加、下半年減產，目前來看，今年趨勢也是「先漲後跌」。豐興提到，近期中國有傳出減產計畫，且鋼材庫存跟前兩年相比有明顯下降，庫存壓力減少，也有降息降準激勵措施，都屬於相對正向訊息。

豐興表示，關稅、匯率等不利景氣是共識，但對等關稅有迎來零星轉單，雖是個案，已是一個開端，畢竟兩岸鋼價差有差，美國買家就是不能或不想用，轉單機會有在動，且當關稅政策抵定，幅度會更明顯。

豐興指出，下游的螺絲螺帽、手工具等現在市場氛圍低迷，但中國除了對等關稅外，還被課徵額外關稅25到45%不等，業者不是沒有機會，只要關稅抵定、時間發酵，產業景氣會比去年好。

另外，豐興斥資近32.5億元標購彰濱7萬餘坪土地，興建軋鋼廠，但需要用爐渣等填築，豐興保守估計時程需耗時十年，資金可動用出售新竹土地，預計可支應一半，剩餘款項部分，豐興表示，處理方式很多，視財務獲利狀況再來決定，目前沒有很明確計畫。

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