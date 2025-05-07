東陽4月營收23.39億元 創同期歷史新高

汽車零組件廠東陽（1319）自結4月合併營收23.39億元，較去年同期成長11%，創下同期歷史新高；累計前4月合併營收96.3億元，較去年同期成長16%，同創歷史新高紀錄。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠東陽（1319） 自結4月合併營收23.39億元，較去年同期成長11%，創下同期歷史新高；累計前4月合併營收96.3億元，較去年同期成長16%，同創歷史新高紀錄。

東陽表示，東陽AM（售後市場）事業自結4月合併營收18.18億元，較去年同期成長20%；累計前4月合併營收75.71億元，較去年同期成長22%，雙雙創下同期歷史新高。

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雖然已進入AM市場傳統淡季，又受川普關稅及匯率之亂，淡季業績仍持續成長，目前台南科工廠積極趕工興建中，七股科工區將於5月動工建廠，還有進行中的美國德州廠擴廠計畫，滿足AM市場未來3-5年成長需求。

東陽OEM（委託代工製造）事業自結4月合併營收5.21億元，累計前4月合併營收20.59億元，將持續布局新能源車市場，強化OEM競爭力。

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