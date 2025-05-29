LTN經濟通》南韓獨步全球產業 它國看不到車尾燈

南韓大力推動「醫療觀光」，吸引大量外國觀光客進行一場「韓式美容之旅」。（法新社資料照）

2019年韓流席捲全球 每年逾10萬人前往整型

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓流文化席捲全球，從音樂、影劇、綜藝節目等娛樂產業，到飲食、時尚、美妝等流行文化都在世界各地掀起一波波的熱潮，也帶動南韓旅遊發展。在韓流加持下，南韓大力推動「醫療觀光」，以該國相對其他國家划算、高品質的醫美服務，吸引大量外國觀光客進行一場「韓式美容之旅」，除了過去常見的亞洲鄰國觀光客，近年也吸引愈來愈多歐美地區的旅客慕名而來。

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1997年，經歷亞洲金融風暴後，南韓試圖透過醫療觀光和文化出口等方式重建經濟，隨著韓流在全球發酵，2009年，開始接受外國患者以來，人數逐年增加，2010年代，南韓醫美產業加速發展，2019年是關鍵的一年，有近50萬名外國患者抵達南韓，其中超過9萬人前往整形外科診所。

這一年對於「韓流」發展來說，也是意義重大的一年。電影《寄生上流》獲得奧斯卡金像獎最佳影片獎，偶像團體防彈少年團（BTS）的專輯《Map of the Soul: Persona》3度登上美國告示牌冠軍，這一歷史紀錄比肩英國傳奇樂團披頭四（The Beatles），象徵著韓流不止風靡亞洲，更是走向全球。

儘管武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情隨後暫停了外國遊客數量的成長趨勢，但這一暫停最終對產業產生了正面的影響。網飛（Netflix）等線上串流媒體服務興起，為南韓娛樂內容在全球傳播創造了環境，第2波韓流就此誕生。

2023年，有多達11.4萬名外國患者前往南韓整形外科就診，與韓國保健產業振興院（Korea Health Industry Development Institute）於2009年首次收集數據時的2850人相比，人數大幅成長。其中以20多歲、30多歲的患者佔大部份，主要來自日本、中國美國。

南韓以相對其他國家划算、高品質的醫美服務，吸引大量外國觀光客。（路透資料照）

醫療旅遊市場已成南韓重要產業

根據南韓保健福祉部統計，去年南韓接待的外國醫療遊客達到約117萬人次，創下歷史新高。其中皮膚科治療排名第1，佔所有治療的56.6％，總計70.5萬人次，幾乎是2023年數字的3倍；緊接著的是整形外科手術佔11.4％，多達14.1萬人次，較前（2023）年增加24.3％。

以外國患者國籍來看，日本遊客數量最多達44萬人次，佔37.7％；其次是中國的26萬人次，佔22.3％；美國10萬人次，佔8.7％；台灣則有8萬人次，佔7.1％，其中台灣增幅最大，患者人數較2023年增加5倍以上。

在不斷成長的需求推動下，南韓醫療旅遊市場已成為一個重要產業。市場研究公司IMARC Group表示，去年市場規模已達19億美元（約新台幣571億元），展望未來，預計2033年市場規模將成長至30億美元（約新台幣901億元），明年開始年成長率為5.13％。

江南區是首爾整形外科帝國的核心，根據南韓顏面整形重建外科醫學會（Korean Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery），首爾600多家整形外科診所中，約有55％集中在江南區。

首爾江南區必嫵整形醫院（View Plastic Surgery Clinic）院長崔淳祐（Choi Soon-woo）表示，自2022年疫情趨緩以來，診所就診的外國人數量每年增加20到30％。每年該診所都會接待來自世界各地的數千名患者，包括來自美國、日本和俄羅斯的遊客。

崔淳祐也提到，南韓實際上並不是整形手術最便宜的地方，但由於南韓醫療水準相對高，因此許多外國遊客仍選擇來到南韓。可以看到很多患者在其他國家接受手術，出現併發症後才找上門，崔淳祐補充，那些在南韓接受成功修復手術的患者故事經常在社交媒體上瘋傳。

2024年南韓接待的外國醫療遊客達到約117萬人次，其中整形外科手術佔11.4％。（法新社資料照）

南韓醫美價格 僅為美國1/10

2019年以前，南韓的外國醫療患者多來自中國和日本，但現在由於韓劇、韓國流行音樂的影響力，整形診所開始接待更多來自北美、新加坡、印尼甚至是歐洲的旅客。幾個關鍵的優勢鞏固了南韓作為全球美容中心的地位，吸引愈來愈多的外國患者到訪，尤其是來自美國等西方國家的患者。

首先，南韓以先進的醫療技術聞名，確保了患者的安全以及優質的手術品質。另外，價格實惠也是一個重要的因素，在南韓的醫美費用要比美國低得多。以肉毒桿菌為例，在南韓費用不到50美元（約新台幣1500元），反觀在美國可能需要數百美元。

由於產業競爭激烈，南韓的醫美價格相對低，VS Line診所醫師崔雄（Choi Woong）表示，這些手術的費用非常低，幾乎所有人都可以享受。同一診所的醫師鄭素正（Jung So-jung）補充，如果患者在美國做1次手術，相當於可以在南韓做10次手術，因為費用差異非常大。鄭醫師也提到，美元對韓元匯率走強，進一步提高了人們的負擔能力。

華僑銀行（OCBC）首席經濟學家林秀心（Selena Ling）指出，海外渡假加上相對更實惠的美容護理，對於旅客而言很有吸引力。林秀心補充，市場對於南韓美容產業的看法是「與其他亞洲經濟體相比，品質可能更好，監管也更嚴格」。擁有頂尖的設備也是一大關鍵優勢，除此之外，南韓也不缺乏經驗豐富的專家。

南韓醫美產業興盛，卻也進一步導致關鍵醫療領域醫師短缺的問題，加劇醫療危機。（路透資料照）

醫生群聚整型外科 排擠一般醫療

南韓政府一直力挺醫美相關產業，並在2023年宣佈，計劃將南韓打造為亞洲醫療觀光中心，希望在2027年吸引70萬名國際旅客。

雖然醫療旅遊的興盛帶來經濟效益，但也引起了政策制定者的擔憂。國會議員南仁順（Nam In-soon）指出，整形外科市場擴張，可能會進一步迫使醫生離開重要的醫療領域，加劇南韓現在正面臨的醫療保健危機。

南韓正處於全球趨勢的前線，雖然一般醫院的醫師薪水通常很高，但高薪往往是以長工時、夜班作為代價，相較之下，整形外科提供更輕鬆的時間安排，讓不少醫生紛紛放棄傳統醫學，轉而為外國人服務，從事利潤豐厚的工作。

根據國際美容整形外科學會數據，過去10年，南韓私人診所的整形外科醫師總數幾乎翻了一倍，達到2700多人，是全球人均密度最高的國家。而研究機構Statista報告，2021年，南韓每1000人就有9人進行過整型手術，是全球整形手術之都。

南仁順表示，整形手術產業持續的成長，加上醫師薪水上漲，可能會導致大量醫療專業人員離開關鍵醫療領域，進而扭曲更廣泛的醫療保健體系。

另名國會議員金南希（Kim Nam-hee）同樣提到這一趨勢對南韓醫療保健系統的影響，特別是可能對基本、公共醫療服務資源造成的流失。兩名議員都呼籲制定政策，加強基本醫療服務，並確保醫療專業人員留在關鍵領域。

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