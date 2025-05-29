晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

LTN經濟通》南韓獨步全球產業 它國看不到車尾燈

2025/05/29 07:00

南韓大力推動「醫療觀光」，吸引大量外國觀光客進行一場「韓式美容之旅」。（法新社資料照）南韓大力推動「醫療觀光」，吸引大量外國觀光客進行一場「韓式美容之旅」。（法新社資料照）

2019年韓流席捲全球 每年逾10萬人前往整型

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓流文化席捲全球，從音樂、影劇、綜藝節目等娛樂產業，到飲食、時尚、美妝等流行文化都在世界各地掀起一波波的熱潮，也帶動南韓旅遊發展。在韓流加持下，南韓大力推動「醫療觀光」，以該國相對其他國家划算、高品質的醫美服務，吸引大量外國觀光客進行一場「韓式美容之旅」，除了過去常見的亞洲鄰國觀光客，近年也吸引愈來愈多歐美地區的旅客慕名而來。

1997年，經歷亞洲金融風暴後，南韓試圖透過醫療觀光和文化出口等方式重建經濟，隨著韓流在全球發酵，2009年，開始接受外國患者以來，人數逐年增加，2010年代，南韓醫美產業加速發展，2019年是關鍵的一年，有近50萬名外國患者抵達南韓，其中超過9萬人前往整形外科診所。

這一年對於「韓流」發展來說，也是意義重大的一年。電影《寄生上流》獲得奧斯卡金像獎最佳影片獎，偶像團體防彈少年團（BTS）的專輯《Map of the Soul: Persona》3度登上美國告示牌冠軍，這一歷史紀錄比肩英國傳奇樂團披頭四（The Beatles），象徵著韓流不止風靡亞洲，更是走向全球。

儘管武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情隨後暫停了外國遊客數量的成長趨勢，但這一暫停最終對產業產生了正面的影響。網飛（Netflix）等線上串流媒體服務興起，為南韓娛樂內容在全球傳播創造了環境，第2波韓流就此誕生。

2023年，有多達11.4萬名外國患者前往南韓整形外科就診，與韓國保健產業振興院（Korea Health Industry Development Institute）於2009年首次收集數據時的2850人相比，人數大幅成長。其中以20多歲、30多歲的患者佔大部份，主要來自日本、中國美國。

南韓以相對其他國家划算、高品質的醫美服務，吸引大量外國觀光客。（路透資料照）南韓以相對其他國家划算、高品質的醫美服務，吸引大量外國觀光客。（路透資料照）

醫療旅遊市場已成南韓重要產業

根據南韓保健福祉部統計，去年南韓接待的外國醫療遊客達到約117萬人次，創下歷史新高。其中皮膚科治療排名第1，佔所有治療的56.6％，總計70.5萬人次，幾乎是2023年數字的3倍；緊接著的是整形外科手術佔11.4％，多達14.1萬人次，較前（2023）年增加24.3％。

以外國患者國籍來看，日本遊客數量最多達44萬人次，佔37.7％；其次是中國的26萬人次，佔22.3％；美國10萬人次，佔8.7％；台灣則有8萬人次，佔7.1％，其中台灣增幅最大，患者人數較2023年增加5倍以上。

在不斷成長的需求推動下，南韓醫療旅遊市場已成為一個重要產業。市場研究公司IMARC Group表示，去年市場規模已達19億美元（約新台幣571億元），展望未來，預計2033年市場規模將成長至30億美元（約新台幣901億元），明年開始年成長率為5.13％。

江南區是首爾整形外科帝國的核心，根據南韓顏面整形重建外科醫學會（Korean Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery），首爾600多家整形外科診所中，約有55％集中在江南區。

首爾江南區必嫵整形醫院（View Plastic Surgery Clinic）院長崔淳祐（Choi Soon-woo）表示，自2022年疫情趨緩以來，診所就診的外國人數量每年增加20到30％。每年該診所都會接待來自世界各地的數千名患者，包括來自美國、日本和俄羅斯的遊客。

崔淳祐也提到，南韓實際上並不是整形手術最便宜的地方，但由於南韓醫療水準相對高，因此許多外國遊客仍選擇來到南韓。可以看到很多患者在其他國家接受手術，出現併發症後才找上門，崔淳祐補充，那些在南韓接受成功修復手術的患者故事經常在社交媒體上瘋傳。

2024年南韓接待的外國醫療遊客達到約117萬人次，其中整形外科手術佔11.4％。（法新社資料照）2024年南韓接待的外國醫療遊客達到約117萬人次，其中整形外科手術佔11.4％。（法新社資料照）

南韓醫美價格 僅為美國1/10

2019年以前，南韓的外國醫療患者多來自中國和日本，但現在由於韓劇、韓國流行音樂的影響力，整形診所開始接待更多來自北美、新加坡、印尼甚至是歐洲的旅客。幾個關鍵的優勢鞏固了南韓作為全球美容中心的地位，吸引愈來愈多的外國患者到訪，尤其是來自美國等西方國家的患者。

首先，南韓以先進的醫療技術聞名，確保了患者的安全以及優質的手術品質。另外，價格實惠也是一個重要的因素，在南韓的醫美費用要比美國低得多。以肉毒桿菌為例，在南韓費用不到50美元（約新台幣1500元），反觀在美國可能需要數百美元。

由於產業競爭激烈，南韓的醫美價格相對低，VS Line診所醫師崔雄（Choi Woong）表示，這些手術的費用非常低，幾乎所有人都可以享受。同一診所的醫師鄭素正（Jung So-jung）補充，如果患者在美國做1次手術，相當於可以在南韓做10次手術，因為費用差異非常大。鄭醫師也提到，美元對韓元匯率走強，進一步提高了人們的負擔能力。

華僑銀行（OCBC）首席經濟學家林秀心（Selena Ling）指出，海外渡假加上相對更實惠的美容護理，對於旅客而言很有吸引力。林秀心補充，市場對於南韓美容產業的看法是「與其他亞洲經濟體相比，品質可能更好，監管也更嚴格」。擁有頂尖的設備也是一大關鍵優勢，除此之外，南韓也不缺乏經驗豐富的專家。

南韓醫美產業興盛，卻也進一步導致關鍵醫療領域醫師短缺的問題，加劇醫療危機。（路透資料照）南韓醫美產業興盛，卻也進一步導致關鍵醫療領域醫師短缺的問題，加劇醫療危機。（路透資料照）

醫生群聚整型外科 排擠一般醫療

南韓政府一直力挺醫美相關產業，並在2023年宣佈，計劃將南韓打造為亞洲醫療觀光中心，希望在2027年吸引70萬名國際旅客。

雖然醫療旅遊的興盛帶來經濟效益，但也引起了政策制定者的擔憂。國會議員南仁順（Nam In-soon）指出，整形外科市場擴張，可能會進一步迫使醫生離開重要的醫療領域，加劇南韓現在正面臨的醫療保健危機。

南韓正處於全球趨勢的前線，雖然一般醫院的醫師薪水通常很高，但高薪往往是以長工時、夜班作為代價，相較之下，整形外科提供更輕鬆的時間安排，讓不少醫生紛紛放棄傳統醫學，轉而為外國人服務，從事利潤豐厚的工作。

根據國際美容整形外科學會數據，過去10年，南韓私人診所的整形外科醫師總數幾乎翻了一倍，達到2700多人，是全球人均密度最高的國家。而研究機構Statista報告，2021年，南韓每1000人就有9人進行過整型手術，是全球整形手術之都。

南仁順表示，整形手術產業持續的成長，加上醫師薪水上漲，可能會導致大量醫療專業人員離開關鍵醫療領域，進而扭曲更廣泛的醫療保健體系。

另名國會議員金南希（Kim Nam-hee）同樣提到這一趨勢對南韓醫療保健系統的影響，特別是可能對基本、公共醫療服務資源造成的流失。兩名議員都呼籲制定政策，加強基本醫療服務，並確保醫療專業人員留在關鍵領域。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財