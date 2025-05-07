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人口老化加劇 Q1全國繼承移轉達1.79萬棟 歷年同期次高

2025/05/07 15:10

根據內政部統計月報顯示，今年第一季建物繼承移轉登記數量達1.79萬棟，為2016年有統計以來同期次高。（記者徐義平攝）根據內政部統計月報顯示，今年第一季建物繼承移轉登記數量達1.79萬棟，為2016年有統計以來同期次高。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕台灣邁入超高齡社會，隨之而來的子女繼承資產問題也越來越多。根據內政部統計月報顯示，今年第一季建物繼承移轉登記數量達1.79萬棟，為2016年有統計以來同期次高。

回顧過去歷年第一季繼承移轉登記棟數，以2023年第一季最高，有1.86萬棟，再來則是2024年第一季、2025年第一季，均超過1.7萬棟，其它時間點則落在1.2萬至1.5萬棟之間。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，2023年第一季繼承移轉為有統計以來同期新高，推測與疫情解封後，出現一波海外回歸潮，而海歸派在回台後也順勢把資產繼承登記辦好，促使2023年第一季移轉量創同期新高。

多數繼承者為50、60歲世代

而少子化、高齡議題持續加劇的台灣，即將在今年邁入超高齡社會，人口老化趨勢已不可逆，尤其2023年年底全國人口數還有2342萬人，今年3月則減少至2337萬人，也讓越來越多家族面臨資產繼承問題，尤其房地合一稅制上路後，繼承又更加複雜。

曾敬德表示，今年第一季全國繼承移轉登記約1.79萬棟，對比去年同期的1.75萬棟，還要多出400多棟，而國人平均壽命約為80歲，加上早年家庭小孩生的早又生的多，發生繼承時間可能也是由5、60歲的世代繼承。

若是繼承者的數量太多，生前又沒有先妥善安排，常常只有將房地產繼承後變現才能公平分配，建議可以在生前就預立好遺囑，先做好妥善分配，一來可以避免不動產的產權分散，二來也可以避免下一代處理遺產時發生不愉快。

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