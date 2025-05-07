AI晶片需求好兆頭 蘇姿丰預告收入「強勁兩位數」成長

超微執行長蘇姿丰週二（6日）在電話會議上表示，由於資料中心和人工智慧需求強勁，今年公司資料中心業務的人工智慧晶片收入將實現「強勁的兩位數」成長。（彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕超微執行長蘇姿丰週二（6日）在電話會議上表示，儘管美國對中國出口人工智慧晶片的新管制將帶來15億美元的收入損失，但「已受到很好的控制」；且由於資料中心和人工智慧需求強勁，今年公司資料中心業務的人工智慧晶片收入將實現「強勁的兩位數」成長。蘇姿丰的營收預告為晶片產業帶來樂觀的前景。

儘管面對中國禁令逆風，超微第2季度的收入超過華爾街的預期，分析師將此歸因於客戶在關稅實施前購買更多晶片。公司預計人工智慧將實現兩位數成長，表明在地緣政治和市場壓力下仍具有韌性。

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蘇姿丰表示，對中國出口限制措施的大部分影響將影響今年第2季和第3季。她說：「這無疑是一個阻力，但考慮到我們正在進行的其他所有工作，我們認為這個阻力已經得到很好的控制。」

中國約佔超微總收入的四分之一，根據倫敦證券交易所的數據，出口管制的影響將使華爾街對超微310.3億美元收入的預測減少近5%。超微財務長Jean Hu在業績公佈後的電話會議上表示，2025年營收減少15億美元，是由於4月實施的新一輪出口管制造成。

超微先進處理器的需求仍然強勁，因為微軟、Meta Platforms和其他客戶提供複雜的人工智慧系統，這些雲端運算巨頭最近都加大建設人工智慧基礎設施的巨額支出計畫。

超微報告稱，資料中心銷售額成長57%，達到37億美元，超過預期的36.2億美元。該公司的大部分人工智慧硬體都包含在其資料中心部門中。

超微預計第2季營收約74億美元，上下浮動3億美元，而分析師平均預期為72.5億美元。蘇姿丰曾表示，超微預計未來幾年其AI晶片的銷售額將達到「數百億美元」。

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