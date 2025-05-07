中國不是最大挑戰！彭博曝澳洲新政府真正頭疼是「它」

彭博報導，澳洲新政府面臨的來自美國的戰略挑戰，比來自中國更大的挑戰。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕直接與對手打交道很容易，而與盟友打交道則更不容易，彭博報導，澳洲新政府面臨的來自美國的戰略挑戰，比來自中國更大的挑戰，雪梨智庫研究員指出，美國的外交政策變得越來越不可預測，而中國雖越來越強硬，但我們（澳洲）知道北京想要什麼。

澳洲總理阿爾巴尼斯Anthony Albanese）3日率領執政黨工黨以“壓倒性”優勢，贏得2025年聯邦選舉，將以多數黨身份組建政府。

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彭博專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）發文指出，澳洲面臨著岌岌可危的全球安全形勢，而川普的貿易戰正在對經濟造成損失。國際貨幣基金組織（IMF）已將今年的國內生產總值（GDP）預期增長預測從2.1%下調至1.6%，理由是美國加征關稅可能導致產出減少130億美元。

澳洲和美國是兩個最親密的盟友，自第一次世界大戰以來，它們在每場重大衝突中都並肩作戰。近年來，面對中國在該地區不斷擴大的軍事足跡，他們通過歷屆政府加強了合作夥伴關係。

但最近的公眾看法發生了巨大變化，在最近的1項民意調查中，64%的澳洲人表示，他們對華盛頓在世界上負責任行事的能力“不太”信任（32%）或“完全”不信任（32%）。川普效應也被認為是保守派反對派在上週末的選舉中被粉碎的原因之一。最初支援川普策略的領袖達頓（Peter Dutton）失去了自己的議會席位。

雪梨智庫洛伊研究所（Lowy Institute）東亞高級研究員麥格雷戈（Richard McGregor）指出，這對澳洲來說是1個不尋常的悖論，他說，澳洲最大的未知數不是中國，而是美國。他進一步指出，我們（澳洲）知道北京想要什麼，它正在擴大其區域足跡和領土野心，然而美國是這個等式中的變數。

美國的軍事和政治重要性實在是太重要了，不能褪色，尤其是在澳洲試圖管理北京在該地區的擴張之際。2021年，政府宣佈與華盛頓和倫敦達成一項名為 Aukus 的協定，在未來幾十年內為澳大利亞配備核動力潛艇。今年2月，美國國防部長彼特·赫格塞斯 （Pete Hegseth）重申了對該協議的支援。川普和阿爾巴尼斯在選舉後進行了通話，澳洲領導人稱這次通話“溫暖而積極”。

但川普的全球貿易願景，令人不安，最新的是華盛頓計劃對外國製作的電影徵收100%的關稅，這可能會影響在澳洲製作的電影，由於成本較低，澳洲近年來是好萊塢製作的熱門地點。

用前總理瑪律科姆·特恩布爾（Malcolm Turnbull）的話來說，川普的混亂是“給中國的禮物”。這種不穩定因素助長了北京的敘事，即它是基於規則的秩序的更好地維護者。美國領導人一直善變，而北京則是可以預測的儘管有時好戰。

幾十年來，澳洲一直依賴美國作為其安全盟友，將中國作為其經濟夥伴。這種舒適的姿態可能即將結束。相反，澳洲可能會發現，它的未來在於與其他國家建立聯繫，這些國家對中國的自信和川普的反覆無常有著共同的戰略擔憂，以説明抵制兩者的不穩定方面。

2022-23年的數據顯示，澳洲81%的商品和服務出口到亞洲，其中很大一部分是中國，但與日本、韓國、印度和東南亞國家聯盟（Association of Southeast Asian Nations）的10個成員國建立更好的關係，可能有助於實現商業和安全利益的多元化。

澳洲可以利用與東南亞和印度的現有框架作為跳板，加強在技術、國防和經濟發展等領域的合作。

專欄結語指出，很明顯，澳洲的經濟未來牢牢地掌握在該地區，然而現在的問題不是是否參與，而是澳洲政府在巧妙地處理與這兩個超級大國的關係的同時，能深入地參與其中。

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