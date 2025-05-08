關稅重擊科技業 ! 「這產品」登最大苦主稅率從0升至130％

遊戲機進9成來自中國，面臨的關稅漲幅位居科技產品中最大，平均關稅將從0%攀升至130%。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅衝擊全球，科技產業也站海嘯第一排，電子產品漲價浪潮即將到來。全球貿易夥伴組織（TPW）週三發布報告稱，4月實施的出口關稅預計將導致不同類別商品的零售價格上漲11%至70%，每年減少消費者支出1230億美元（約新台幣3.72兆元），美國經濟產出減少690億美元（約新台幣2.08兆元）。

消費者技術協會（CTA）指出，關稅戰將使科技產業中的遊戲機受到最嚴重的打擊，平均關稅將從0%攀升至130%，而筆記型電腦和平板電腦的價格將上漲34%。至於顯示器的平均關稅也將從0.5%上升至43.3%、導致價格上漲 32%，電視機的關稅也從1.6%升至22.4%、平均價格上漲11%

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《Tom's Hardware》指出，這份報告評估了90天暫停關稅後開始恢復，將如何影響美國10種廣泛使用的科技產品的價格，全部成本轉嫁給美國零售買家後，衝擊美國經濟表現。

據報導，川普在4月10日針對特定國家的關稅上調措施暫停，但10%的基準關稅仍維持不變。儘管電子產品和半導體產品暫時不受這些新關稅的影響，但在4月16日啟動針對更廣泛電子產品供應鏈的第232條款調查，已帶來了新的關稅風險。

CTA指出，遊戲機面臨的關稅漲幅最大，平均關稅將從0%攀升至130%，主要是這些設備中，有高達87%來自中國，受145%的高關稅衝擊下，遊戲機價格恐上漲69%、即每台設備上漲428美元（約近新台幣1.3萬元）。預計美國進口也大減71%，消費者減少73%購買量，這將導致整體購買力下降120億美元（約新台幣3630億元）。

光是遊戲機此一項產品，美國經濟每年將損失104億美元（約新台幣4234億元）。

另外，筆電和平板電腦的價格也將上漲34%。目前這些商品免徵特定國家關稅，但根據第232條審查仍可能被徵稅。分析師指出，近79%的筆電和平板電腦都在中國製造，目前美國還沒有製造能力來取代中國龐大的組裝廠。

TPW預計，筆電平均價格將上漲269美元（約新台幣8138元）、平板電腦平均價格將上漲152美元（約新台幣4598元），整體進口量將下降47%，結果將是每年消費者購買力損失238億美元（約新台幣7199億元），美國GDP減少123億美元（約新台幣3720億元）。

至於桌上型電腦，主要來自墨西哥和其他國家、而不是中國，但仍是受到關稅衝擊。分析師指出，由於美國生產能力有限、預計增長不到9%，這恐導致價格上漲24%，在平均零售成本1193美元（約新台幣3.6萬元）的基礎上增加約287美元（約新台幣8682元）。

分析師預計，因進口量將下降53%、消費量將下降42%，消費力將損失130億美元（約新台幣3932億元），美國GDP將損失51億美元（約新台幣1542億元）。

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