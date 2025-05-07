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北市頂辦搶手 半年內揭露3筆月租金逾500萬租賃實價

2025/05/07 12:05

巨蛋國際中心的14、15樓以月租金逾627萬元租給新加坡共享辦公室品牌設點。（記者徐義平攝）巨蛋國際中心的14、15樓以月租金逾627萬元租給新加坡共享辦公室品牌設點。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕頂級辦公室租賃需求仍熱，尤其是臺北市信義區，不到半年便累積3筆月租金500萬元起跳的辦公室租金揭露實價，分別出現在甫落成不久的富邦信義A25園區的「富邦人壽大樓」以及巨蛋國際中心。

高力國家不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，目前北市辦公室租賃市場的新增供給量有限，且都是規格極佳的頂級辦公大樓，因此從供需、成本各方面來看，不但有創價實力，承租方也有提前卡位的壓力，尤其近期外商客戶對ESG價值的追求以及對耐震條件的要求，所以交易價頻創新高的同時，也產生極大的交易量。

新加坡共享辦公室 每月砸627萬元設在台首個高端分點

而日前新加坡共享辦公室品牌JustCo公開在台首個頂級共享辦公室據點THE COLLECTIVE設在巨蛋國際中心的14、15樓、而近日該辦公室揭露最新租金實價，兩個樓層含稅月租金超過627萬元、承租面積約1571.45坪，拆算每月每坪含稅租金單價約3990元，租期從2025年3月15日到2030年8月14日、為期5年半。

進一步觀察北市近半年辦公室租金實價揭露紀錄，以去年12月日商跨國廣告代理商日本電通集團最大手筆1年砸逾2.5億元承租富邦信義A25園區的「富邦人壽大樓」40至45層，以及49、50層等八個樓層，總承租面積4961.65坪，以月租金2083.89萬元進行拆算，每月每坪租金單價不到4200元，而且該筆租賃案租期長達17年，推估總租金高達42.5億元，而且創下北市辦公室租賃案多項新紀錄。

此外，另一筆月租金逾500萬元的辦公室租賃實價則是出現在巨蛋國際中心7、8樓等兩個樓層，月租金約544.3萬元、承租面積約1570.9坪，拆算每月每坪租金約3500元，租期為5年。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計畫區內大面積的空間之前較為稀少，但區域內有大樓完工與大巨蛋商圈的辦公室提供供給，吸引有大面積需求的企業進駐，且實登行情也符合當前市場表現，辦公室場表現相對穩健。

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