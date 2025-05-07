中國客機C919慘了！金融時報曝「關鍵零件」嚴重依賴美國下場

「中國商用飛機公司」C919國產客機，在關鍵零件方面嚴重依賴美國供應商。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國希望國營飛機製造商「中國商用飛機公司」（中國商飛，COMAC）的C919國產客機，能夠挑戰波音（Boeing）和空中巴士（Airbus）在飛機市場的主導地位，但隨著美中貿易戰升級，分析人士警告，C919在關鍵零件方面嚴重依賴美國供應商，可能會威脅到增產計畫，甚至影響到已投入營運的客機維護。

英國《金融時報》報導，中國3大國有航空公司已營運17架C919飛機，中國商飛預計今年將再生產至少30架C919飛機，但是美中之間緊張關係，顯示出中企在供應鏈對美企的嚴重依賴。

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美國銀行分析師艾普斯坦（Ronald J. Epstein）表示，C919於2023年在中國首次進行商業飛行，其主要供應商有48家來自美國，26家來自歐洲，14家來自中國。

航空顧問公司航空動力諮詢（AeroDynamic Advisory）總裁艾波拉費（Richard Aboulafia）說，C919大部分零組件都是西方產品，中國國內沒有現成的替代品，這意味著美國「可以隨時叫停中國商飛的計劃」。

根據報導指出，C919最關鍵的零件之一LEAP-1C引擎，由美國通用電氣航空航太集團、法國製造商賽峰集團的合資企業CFM國際公司製造，航空諮詢公司IBA諮詢主管Dan Taylor表示，雖然中國一直在研發國產替代品CJ-1000A，但它仍在測試中「尚未準備就緒」。

Dan Taylor補充，儘管CFM再法國等地生產發動機，但核心模組是在美國俄亥俄州生產，因此「如果真的中斷了，可能會給中國商飛帶來很大的麻煩。」

美國其他供應商包括漢威聯合（Honeywell International）、柯林斯航太（Collins Aerospace）、Crane Aerospace & Electronics和Parker Aerospace，為C919提供各種關鍵部件和航空系統。

美國銀行分析師在1份報告中提到：「C919的大多數中國供應商，並不提供發動機、控制系統、航空電子設備或作動系統等高附加值子系統。」

英國航空航太和國防分析師Sash Tusa表示，雖然美國「尚未表示不會供應C919零件，但這可能是下一階段的事情」。IBA表示，目前「中國商飛很可能擁有足夠的庫存來滿足近期的交付」，但若美國在某個時候決定限制向中國出口關鍵零件，且中國停止從美國購買飛機零件，C919 項目就會停止或死亡。

如果中美緊張局勢導致中國商飛的生產能力受損，中國國有航空公司將受到最嚴重的影響。 OAG航空亞洲區總裁帕特爾（Mayur Patel）表示，到2031年，中國國際航空、中國東方航空和中國南方航空預計將分別營運至少100架C919飛機。

但中國商飛去年僅向中國航空公司交付13架C919飛機，且今年前3個月僅交付1架C919飛機。對此分析家表示，中國商飛的生產速度緩慢，意味著其飛機在可預見的未來無法取代波音或空巴。

此外，目前C919仍缺乏國際認證，包括歐洲航空安全局和美國聯邦航空管理局為首的外國監管機構等，限制了中國商飛在中國境外飛行的能力及其提高全球銷售的努力。

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