中美關稅夾擊 ! 香港海運爆「空班潮」輸美貨量雪崩4成

美國總統川普向中國徵收高關稅，具「中轉地」的香港貨櫃運輸量受重創。（路透資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港港口一直以來在中轉貿易中扮演關鍵角色，現在可能面臨中美貿易戰的重大夾擊。《南華早報》指出，從12日起的一週內，從香港到北美西海岸的貨櫃輪有高達41%遭到取消。

《南華早報》稱，根據供應鏈研究公司「Sea-Intelligence」數據顯示，從下星期一開始的一週內，從香港到北美西海岸的貨櫃運力有41%被取消，未來半個月內則有32%被取消。

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據報導，國際貨運預訂和支付平台「Freightos」全球合作夥伴執行副總裁Joyce Tai表示，香港港口為亞洲區內重要的中轉樞紐港、為「中轉地」（pass-through），在中美加劇的貿易戰中，所受的經濟影響恐比中國其他港口還要嚴重。

Joyce Tai稱，美國對香港徵收同樣的關稅，影響可能比對中國徵收的關稅要嚴重得多，許多業務與中美貿易往來超過15%的製造商，已被迫裁員或削減成本。Freightos研究主管萊文（Judah Levine）表示，承運商已大幅取消原定未來幾週從中國前往北美的航班。

分析人士稱，中美兩國在貿易戰上針鋒相對，相互的加稅措施將使世界兩大經濟體之間的商品貿易出現停擺，因為超過35%的進口關稅可能會抹去中國出口商的利潤率，並使美國產品在中國的價格同樣高昂。

專家指出，2024年香港貨櫃碼頭首次跌出全球十大，與亞洲其他主要港口的差距逐漸擴大，隨著中美貿易戰持續加劇，今年香港部份船運公司傳出準備遷離香港，並註銷在香港註冊的船隻，以避免受地緣局勢升溫影響。

在貿易環境改變下，香港註冊船舶數目近5年間已減少10%。截至2024年底約2322艘，而海運貨物吞吐量亦持續下降，由2014年1萬9732.1萬公噸下滑至2024年約1萬1045.6萬公噸、大跌40%。

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