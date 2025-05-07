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聯準會降息已「被卡死」？小摩直指2大原因

2025/05/07 13:13

聯準會主席鮑爾的任期到2026年5月，對於降息議題，聯準會目前陷入兩難局面。（法新社）聯準會主席鮑爾的任期到2026年5月，對於降息議題，聯準會目前陷入兩難局面。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普持續加大對聯準會降息的施壓力道，但聯準會目前陷入兩難局面。根據摩根大通的分析師指出，聯準會將在週二（7日）舉行5月政策會議並公佈利率決議，但市場對本次會議宣布降息的預期很低，而未來幾次會議中降息的可能性同樣也不高。摩根大通指出，有2項主要原因導致聯準會在貨幣政策上難以有所作為。

首個原因是「通膨預期上升」。摩根大通認為，聯準會目前不降息的其中一個主因，是通膨預期升高，加上經濟軟數據持續惡化。根據最新公布的消費者物價報告，美國3月CPI年增率為2.4%，高於聯準會2%的目標。儘管這數字仍算溫和，但市場預期未來可能更高，由密西根大學所編製的1年期通膨預期已達6.5%。

造成通膨預期飆升的主要推手，是川普政府的關稅政策，同時貿易戰所引發的經濟不確定性，也加劇了美國面臨停滯性通膨的風險，也就是經濟成長放緩、物價卻持續上漲。這樣的情況將讓聯準會陷入兩難，因為它無法同時處理這2個問題。

摩根大通指出：「通膨數據可能會在硬數據出現明顯疲軟之前先行飆升，這將讓聯準會在政策時序上面臨極大挑戰。」

第2個原因是「經濟衰退尚未反映在市場定價中」，雖然未來的通膨預期等軟數據，可能對投資人構成壓力，但至少目前已被強勁的硬數據所掩蓋。根據最新的經濟數據，美國經濟仍維持相對強勁，甚至部分指標表現超出預期。上週五公布的4月非農就業報告意外亮眼，進一步提振市場信心，並推升股市走高。

換句話說，市場目前尚未釋出任何即將經濟衰退的明確訊號。摩根大通指出：「標普500目前的本益比仍維持在21倍水準，反映市場對今年每股盈餘（ EPS）成長10%、明年成長14%的預期，這遠遠不足以反映出任何真正的衰退擔憂。」

摩根大通指出，這顯示儘管市場擔憂停滯性通膨，但其中的「成長疲弱」部分，尚未反映在投資人行為中，機構法人與民間家庭仍繼續進場買股。摩根大通警告：「實際的經濟衰退或許仍有可能避免，但若真的發生，那些認為市場早已反映最壞狀況的看法，恐怕過於樂觀。」

整體而言，摩根大通認為聯準會正受制於多重宏觀經濟力量，可能導致決策反應落後，等到不得不採取行動時，已經落後於情勢。

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