美股大反彈還能走多遠？高盛以歷史數據給答案

高盛表示，美股本波反彈已上漲18%，或已接近極限，示警在不確定主宰市場，美股上漲空間有限。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕過去兩週來，美股大幅反彈，已完全收復4月2日以來的全部跌幅，不過，高盛表示，近期股市的急劇反彈，可能只是典型的熊市反彈現象，統計1980年以來的熊市反彈平均漲幅為14%，本波反彈已上漲18%，或已接近極限，示警在不確定主宰市場，美股上漲空間有限。

外媒報導，高盛分析師Peter Oppenheimer近日在其研報中表示，目前市場的最大驅動力仍是不確定性，投資人正處於兩難之中，如果美國關稅政策迅速撤銷，且幾乎沒有造成持久經濟損害，這確實表明下跌風險有限，但以當前的市值水平來看，上漲空間同樣有限。

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這種市場環境使投資變得極為困難，決策被模糊的頭條新聞所困，市場參與者必須在追逐減弱的反彈，然後冒險過晚退出，或者完全錯過另一輪擠壓性上漲之間做出選擇。

許多投資者在4月初關稅前景不明時被迫拋售風險資產，但現在又在反彈時買入，而很少有投資者擁有足夠部位充分受益於此表現。

而野村證券跨資產策略師Charlie McElligott形容當前局面為「這是1個令人厭惡的股票交易，也是沒人想要的情境」。

McElligott在一份報告中證實，「捏著鼻子被迫買回部位」的現象，正在股指期權中上演，儘管大多數投資者厭惡未來的宏觀增長前景。

從數據來看，作為史上4月中最劇烈的月內反彈之一，這次反彈可能已經耗盡了上漲空間。

根據媒體統計，自1980年以來，全球股市經歷了幾次熊市反彈，平均持續44天，漲幅為14%。雖然今年的全球股市下跌還不能正式稱為熊市，但價格已從4月7日的盤中低點上漲18%。

Academy Securities宏觀策略師Peter Tchir表示，利率和風險資產將繼續受新聞頭條驅動，政策和交易將輪流推動市場。

高盛董事總經理John Marshall在另1份報告中寫道，融資利差對多頭部位的需求，已與近期股市上漲脫鉤，這表明宏觀投資者在近期走強時，削減了股票部位。

Marshall預計，本週將尤其動盪，因為本週將舉行聯準會會議，屆時「關於6月/7月的評論將尤其重要」。

系統性投資者的買入正在穩步增長，這為反彈提供了支撐。高盛交易員指出，系統性宏觀投資者的買入上週攀升至510億美元（約新台幣1.53兆），預計本週將購買570億美元（約新台幣1.71兆）。

高盛指出，總的購買規模並非微不足道，但也沒有更大，因為如果訊號快速翻轉，它會降低資金流動的即時速度，並且波動性環境高於以前。

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