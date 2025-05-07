晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台股開盤》中美破冰 台積電領攻指數漲逾150點

2025/05/07 09:09

中美破冰，台積電領攻指數漲逾150點（資料照）中美破冰，台積電領攻指數漲逾150點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週二全面收黑，受到中美貿易談判破冰激勵，台股在台積電今開盤上漲5元帶動下，指數開盤漲52.56點，以20575.15點開出，在台積電領軍電子股反攻，金融與傳產助攻下，指數開高走高，漲逾150點，站上20600點，朝20700點挺進。

週二標普500指數延續跌勢，下跌近0.8%，道瓊指數下跌逾0.9%，費城半導體下跌逾1%。台積電ADR下跌2.34%，收在172.28美元。由於川普關稅政策對經濟的影響存在不確定性，各企業紛紛調降了今年的預估業績。投資人希望川普在與其他國家達成貿易協議後能夠降低部分關稅。

不過，在美中貿協談判終於傳來佳音，美國財政部長貝森特和美國貿易代表格里爾宣佈，本週將在瑞士與中國官員會面，討論經濟和貿易問題。

受美中貿易破冰激勵，週三亞洲交易時間，美期指全面走揚，台北時間9點15分，納斯達克100指數漲逾1%，道瓊與標普500，也分別漲0.75%與0.87%。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財