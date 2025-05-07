台股開盤》中美破冰 台積電領攻指數漲逾150點

中美破冰，台積電領攻指數漲逾150點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週二全面收黑，受到中美貿易談判破冰激勵，台股在台積電今開盤上漲5元帶動下，指數開盤漲52.56點，以20575.15點開出，在台積電領軍電子股反攻，金融與傳產助攻下，指數開高走高，漲逾150點，站上20600點，朝20700點挺進。

週二標普500指數延續跌勢，下跌近0.8%，道瓊指數下跌逾0.9%，費城半導體下跌逾1%。台積電ADR下跌2.34%，收在172.28美元。由於川普關稅政策對經濟的影響存在不確定性，各企業紛紛調降了今年的預估業績。投資人希望川普在與其他國家達成貿易協議後能夠降低部分關稅。

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不過，在美中貿協談判終於傳來佳音，美國財政部長貝森特和美國貿易代表格里爾宣佈，本週將在瑞士與中國官員會面，討論經濟和貿易問題。

受美中貿易破冰激勵，週三亞洲交易時間，美期指全面走揚，台北時間9點15分，納斯達克100指數漲逾1%，道瓊與標普500，也分別漲0.75%與0.87%。

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