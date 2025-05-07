南韓央行稱美施壓亞洲國家升值？連賢明：原文並非如此

針對媒體報導稱，南韓央行行長李昌鏞（見圖）稱美施壓亞洲國家升值，中經院院長連賢明發文澄清，經確認韓文的原文，李昌鏞說的其實是他也不確定美國的意圖。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日匯率市場劇烈波動，台幣接連強勢升值，韓元對美元匯率也劇烈波動，不過針對媒體報導稱，南韓央行行長李昌鏞稱美施壓亞洲國家升值，中經院院長連賢明發文澄清，經確認韓文的原文，李昌鏞說的其實是他也不確定美國的意圖。連賢明也提出5點分析，對美國要求亞洲國家升值的說法提出質疑。

針對多家媒體報導，稱「南韓央行行長李昌鏞說，美國施壓亞洲國家升值」，連賢明昨深夜在臉書發文指出，一堆人傳來韓國央行的升值評論，說韓國人果然比較有種講真話。為了確定李到底說什麼，趕快請中經院會韓文同仁把原文找出來。「果然，和報紙的標題有些出入」。

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連賢明指出，同仁翻譯的原文是「美國不僅與我國談論匯率問題，還與日本、台灣、馬來西亞等亞洲國家談論匯率問題，我認為，隨著這些傳言的傳播，市場上存在著將會發生一些事情的預期……目前還不清楚美國在匯率問題上有何要求、下一步將如何推進、對亞洲各國提出哪些共同要求，還是分別提出要求，企劃財政部正在進行工作層面的溝通，因此幾週後情況應該會更加明朗，但我們對美國的具體要求還不甚了解」。

連賢明也指出，另外有幾個原因，我比較傾向相信這次關稅談判中匯率沒有放在議程上 （這不代表後面不會有）。

連賢明強調，第一，文章中講說「我也不確定美國到底真正想要的是強勢美元還是弱勢美元」。假設老美都施壓升值，那怎麼會不確定美國的意圖？

連賢明也指出，第二，鄰近幾個亞洲國家，只有台灣升得又快又多。假設真的亞洲各國都接受到類似訊息，很難想像只有台灣需要升值，而日本也沒有傳出來要求升值的消息。

連賢明也說明，第三，假設老美真的把匯率當作談判議程，而台灣也真的答應要升值，那央行應該很勇於介入市場，畢竟兩方面都有默契，不會擔心被老美當作匯率操縱國家。怎麼這次央行有點手足無措？一點都不像過去央行的神勇作為。

連賢明也提到，第四，川普現在最擔心的應該是關稅實施後會不會演變成通膨，在這個時間點要求亞洲貨幣升值，剛好造成進口價格上升，白白增加許多通膨的風險。

連賢明在文末也直言，第五，現在韓國沒有大人（代理總統辭職，代理的代理總統也辭職），根本沒有大人可以決定韓國關稅要怎麼談。這個時間點，一個央行行長勇於講白話，要是老美火大報復誰要負責？

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