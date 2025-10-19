突破中國稀土鎖喉轉機 學者指台灣仍有解：「城市採礦」

中國把持全球稀土市場，近期擴大升級稀土出口管制。示意圖。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕中國把持全球稀土市場，近期擴大升級稀土出口管制。學者指出，台灣在稀土危機下的轉機是「城市採礦」，也就是從科技產業廢棄物中提煉稀土資源，也有助於降低對進口稀土資源的依賴。

稀土是國際強權角力的重要戰略資源，涵蓋層面遍佈半導體、通訊設備、AI伺服器、國防軍工產業、電動車、機器人、再生能源等產業。中國過去以來傾國家之力，打造具成本優勢且完整的稀土垂直整合生態系，掌握全球逾9成稀土精煉產能，足以壟斷全球稀土市場。

成功大學資源工程學系專任教授李政翰接受本報專訪說明，其實稀土資源並不稀有，在地殼中豐富度並不低，而在地殼中分布得「稀散」，開採精鍊需耗費大量能源，也會造成龐大污染。

李政翰分析，稀土資源廣泛應用在高科技、半導體產業，可行方式是透過開發替代方案以獲取稀土元素，例如城市採礦（urban mining），也能藉此助於降低對進口稀土資源的依賴。

李政翰進一步說明，城市採礦的技術邏輯與傳統礦業自天然礦質中提取金屬相似，所謂城市採礦就是提煉廢棄物中的稀土資源，由於廢棄物中含有一定濃度的稀土元素，且不像地殼中的稀土元素稀散，也因此城市採礦的能耗成本、環境危害也會比傳統天然開採更少。

李政翰指出，城市採礦在企業環保責任下加速成為顯學，例如Apple行之有年的回收舊機方案，除回收貴金屬外也能提煉稀土資源，是一種資源回收，符合循環經濟，企業也能將減碳與減污效益寫進ESG報告書。

