不想被關稅拖下水？摩根士丹利教你「5大選股邏輯」

在川普總統推動的關稅政策引發貿易緊張局勢加劇之際，摩根士丹利為尋求應對日益加劇的不確定性的投資者，制定了明確的策略。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在川普總統推動的關稅政策引發貿易緊張局勢加劇之際，摩根士丹利為尋求應對日益加劇的不確定性的投資者，制定了明確的策略。摩根士丹利股票策略師威爾森（Mike Wilson）週一在報告中給出了5項建議，分析了美股投資人應該如何調整資產配置，以更有效抵禦全球貿易風險。

威爾森指出，首個建議就是「加碼大型股，減碼小型股」，因為與小型股相比，大型股通常擁有更強的定價能力與營運效率。此外，在經濟進入後期循環階段時，大型股的防禦性表現通常優於小型股，而他認為當前正處於此一階段。威爾森說：「小型股對經濟與利率的敏感度都較高，考量到整體經濟放緩、聯準會維持觀望態度，以及長端利率仍居高不下的背景下，大型股應可持續表現相對強勢。」

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其次，是「將消費必需品類股換成醫療保健類股」。相比標普500指數，醫療保健類股估值偏低，與消費必需品類股的估值差距更大，對於尋求防禦型資產的投資人來說，醫療保健類股具有更高的投資價值，因為即使經濟衰退，民眾仍會持續支出於醫療服務，因此該產業通常被視為防禦型類股。

威爾森表示，在醫療保健領域，生技產業的風險已大幅降低，相對而言，消費必需品類股的高估值，可能難以提供投資人所需的防禦效果。威爾森說：「除了估值較高之外，消費必需品類股還面臨消費疲弱的壓力，定價能力通常有限，且利潤率也較低。」

再來是「選擇工業類股而不是非必需消費品類股」。對於尋求週期性股市投資的投資人來說，工業類股是更好的選擇，因為相較於高度依賴消費者景氣的非必需消費品產業，工業企業普遍具有較強的定價能力，此外所遭受的關稅衝擊相對較小。威爾森說：「工業產業對於基礎設施建設，具有結構性影響，這似乎是本屆政府的政策重點。」

第4點是選擇「高品質企業」，在經濟循環進入尾聲、成長放緩之際，建議投資人「提高資產組合的品質水準」。這意味著青睞具有以下特徵的公司：負債較低、營運效率高和獲利與利潤率穩定，威爾森指出，在經濟放緩且聯準會不降息的周期中，這類企業的表現會更加突出。

最後是「堅持購買美國股票而不是國際股票」。儘管市場上有越來越多聲音呼籲進行結構性的「資金轉向」投資國際市場，摩根士丹利仍認為，現在並不是放棄美股的時機，特別是標普500成分中的大型股，原因在於，相較於海外市場，美國股市整體的品質更高。威爾森說：「在目前這樣的環境下，市場中的高品質類股與指數（如標普500）往往會有相對優異的表現。」

具體來說，在市場週期性動能放緩的階段，具備高品質成長特徵的資產，會更受青睞。威爾森補充稱：「就這點來看，美國大型股指數表現尤為突出，因其擁有較高的品質成長權重，且盈利增長波動性更低。」

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