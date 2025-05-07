華爾街傳奇：除非「這件事」發生 否則聯準會與川普都不會救股市

華爾街傳奇投資者、對沖基金大老瓊斯（Paul Tudor Jones）。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自歷史性的4月拋售以來，美股已收復大部分失土，但華爾街傳奇投資者、對沖基金大老瓊斯（Paul Tudor Jones）表示，即便美中之間的貿易緊張局勢有所緩解，市場在不久的將來很可能會跌至新低，他認為市場正承受來自貿易波動與高利率的雙重壓力，除非股市再出現一波大跌，迫使市場做出改變，否則這2個因素都不太可能緩解。

瓊斯週二（6日）在接受《CNBC》訪問時，做了上述表示，他說：「對我來說，這一切非常明確。有個在關稅問題上態度強硬的川普總統，再加上一個堅持不降息的聯準會。這對股市來說不是什麼好消息。」

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自4月因關稅引發拋售潮以來，標普500指數已收復大部分跌幅。若股市再度下探，代表基準指數可能會跌至至少4982點，較目前水準下跌約10%。

川普威脅對中國商品徵收145%的關稅，不過瓊斯認為，市場預期川普將大幅調降對中國的關稅，投資人可能預期關稅稅率實際只會在50%左右。但即便關稅降至該水準，其實質效應仍相當於自1960年代以來，對美國消費者最大規模的一次「加稅」，可能導致美國GDP減少約2到3個百分點。

與此同時，聯準會則堅持對降息保持謹慎態度。根據芝商所（CME）的FedWatch工具，市場預期聯準會在本週的政策會議上，幾乎百分之百會維持利率不變。

瓊斯表示，除非聯準會態度突然轉為鴿派，否則市場很可能將再創新低；而只有在市場大幅下跌之後，川普或聯準會才可能被迫祭出政策，推動市場出現新一輪反彈。

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