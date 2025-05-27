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美元反彈＋外資匯出！新台幣結束連5紅收29.953元

2025/05/27 17:33

新台幣結束連5紅，收29.953元。（記者陳梅英攝）新台幣結束連5紅，收29.953元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日開低走低，下跌200點，外資反手賣超並匯出，加上央行持續調節，新台幣兌美元匯率午後由升轉貶，最終收在29.953元、貶1.8分，匯價結束連5紅，成交量略為放大至20.645億美元。

台股今日跌200.03點，收在21336.54點，三大法人合計賣超192.21億元。其中，外資賣超102.71億元。

新台幣匯價早盤則是以29.92元開出，一度勁揚逾1角，最高來到29.82元，惟美元指數出現反彈，主要亞幣紛紛由升轉貶，午後外資熱錢匯出，尾盤央行順勢調節，台幣收在當日最低點。

匯銀人士指出，儘管台幣作日升破30元整數大關，今日早盤也升值1角多，不過出口商有了5月初台幣暴力升值經驗，擔心台幣越拋越高，這兩日都是等午後央行穩定匯率後才進場，整體而言，儘管市場對於新台幣升值預期仍在，但是央行道德勸說發揮功效，台幣走勢趨穩，預期本週台幣隨美元走勢震盪，有機會落在29字頭至30價位附近。

根據央行統計，美元指數今日反彈0.43%，主要亞幣全面走貶，其中，日圓重貶0.59%最多、韓元下跌0.44%、新幣貶0.27%、人民幣貶0.14%、台幣貶0.06%。

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