房貸管制衝擊法拍 高利率代墊款轉房貸時間拉長3至4個月

目前法拍屋代墊款轉房貸多數要等3至4個月。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕央行第七波選擇性信用管制、銀行房貸緊縮等措施也直接衝擊到法拍屋的銀行代墊款轉換房貸時程，根據法拍業者指出，未管制前，代墊款轉房貸多數1個月就可以完成，但現在僅有首購族有機會在兩個月完成，其它買家幾乎都要等待3至4個月。

寬頻房訊發言人徐華辰指出，銀行代墊款利率較高，目前落在5.7%至6.3%，對比房貸利率最高可能落在2.5%至3%，其實有著顯著差別，而且要目前代墊款轉房貸多數要等3至4個月，因此，法拍屋買家通常需要多負擔好幾個月的高額利率，對比過往1個月就可以完成，時程上拉長不少。

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此外，他表示，目前法拍屋仍屬少量，而且許多官股銀行除了自家資產管理公司幫忙代標的法拍屋案件外，不太願意承做，因此，能選擇的管道並不多。

北市前4月法拍屋大曾 隱藏房貸系統壓力

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，法拍屋的代墊業務可分為「代墊尾款」、「一般房貸」兩階段，由所有權移轉做分界，前階段必須在得標7天內給付，但是無擔保的信用貸款，所以貸款利率較高，而後階段則是過戶後才能轉為一般房貸。但礙於目前限貸管制降低貸款成數及授信作業趨嚴，等於降低法拍投資可貸成數及排撥順位，自然影響法拍投資的風險性。然而即便法拍業務受政策波及，但法拍數量卻節節升高，台北市的前4個月較去年同期大增35.4%，可見近半年房貸逾期的問題背後隱藏更大的系統性壓力。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，法拍屋的資金籌措有相當門檻，又遇到這次房貸緊縮，民眾若申請代墊後，過去是利率高但是使用期間短就可以轉一般房貸，現在拿到一般房貸時間拖比較久，相對利息就要多支付一些，尤其願意承做代墊的銀行數量也少一些，想要購買法拍屋的民眾應該審慎評估。

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