亞幣升值背後 韓央行總裁坦承美施壓：「不是我們可以隨意改變」

南韓央行總裁李昌鏞表示，包括韓元在內的亞洲貨幣上漲，部分原因是美國政府向亞洲國家施壓，要求其貨幣升值；同時也因為市場預期中美可能重啟貿易談判。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅風暴導致美元疲軟，亞洲多數貨幣近期走升，南韓《中央日報》報導，南韓央行總裁李昌鏞表示，包括韓元在內的亞洲貨幣之所以上漲，部分原因是美國政府向亞洲國家施壓，要求其貨幣升值；同時也因為市場預期中美可能重啟貿易談判。

李昌鏞說：「我們不確定美國真正想要的是強勢美元還是弱勢美元」；「但從長遠來看，貨幣匯率不是我們可以隨意改變的」，他並指出首爾應該與華府討論可能採取的措施。

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上個月，韓國和美國同意將匯率議題，作為包括關稅措施在內的四項雙邊貿易談判主要議題進行討論。

李昌鏞表示，由於全球經濟和國內政治的不確定性，外匯市場的波動可能會持續一段時間，同時重申需要放鬆貨幣政策來提振國內經濟。

在談到韓國央行的貨幣政策方向時，李昌鏞對記者表示「不要懷疑貨幣寬鬆週期」，央行將根據經濟情況「充分」削減借貸成本。他表示，韓國央行可能不得不大幅下調經濟成長預期，同時降低貸款利率以刺激經濟。

李昌鏞是在米蘭出席亞洲開發銀行（ADB）年會期間與隨行記者見面時發表上述言論。他也計劃在此次年會上參加東協財政部長和央行行長會議。韓元兌美元上週五盤後匯率攀升至1391.5韓元，為11月29日以來的最高水準。

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