雙鴻4月、前4月營收登頂 水冷推升後續營運

雙鴻董事長林育申今日出席「AI NEXT FORUM」。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕散熱大廠雙鴻（3324）今日公告4月營收20.17億元，月增16.2%、年增65.93%，創單月新高，前4月累計營收64.31億元，年增47.34%，創同期新高。董事長林育申今日表示，因晶片供應有限，近期伺服器拉貨潮趨緩、高峰已過，不過隨著水冷產品持續出貨，第二季、下半年仍將持續向上。

近日新台幣匯率波動劇烈，恐會衝擊企業出口。林育申也指出，台幣急升導致4月、5月產生重大匯損，壓抑出口收益，由於雙鴻產品是以美元計價，短期內無法調整價格，若匯率持續升值，將會面臨更大的營運壓力；他也說，匯率穩定後將再與客戶協商新世代產品價格。

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針對美國對等關稅影響，林育申則說，因美國資通訊產品多在墨西哥組裝、再出貨美國，雙鴻目前也透過墨西哥工廠出貨美國、避開關稅影響，若未來政策改變會再彈性調整出口地點，轉移到泰國，持續觀察後續發展。

不過AI伺服器持續進展、水冷散熱仍是重要零組件。林育申表示，AI是台灣供應鏈數十年來最好的產業機遇，尤其心一代AI解決方案對電力的要求高，高瓦數設備帶來的電力、散熱問題是運行的關鍵，未來散熱技術仍匯持續邁向水冷散熱，商機將持續擴大，利於散熱廠商。

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