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肯德基雞米花回來了 13日限時限量復刻回歸

2025/05/06 17:42

網傳肯德基即將復刻回歸最強點心「勁爆雞米花」的消息，肯德基今天宣布，今年恰逢肯德基40週年，「勁爆雞米花」將於5月13日以限時、限量的方式回歸。 （肯德基提供）網傳肯德基即將復刻回歸最強點心「勁爆雞米花」的消息，肯德基今天宣布，今年恰逢肯德基40週年，「勁爆雞米花」將於5月13日以限時、限量的方式回歸。 （肯德基提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕網傳肯德基即將復刻回歸最強點心「勁爆雞米花」的消息，肯德基今天宣布，今年恰逢肯德基40週年，「勁爆雞米花」將於5月13日以限時、限量的方式強勢回歸。

肯德基表示，「勁爆雞米花」於2022暫別菜單後，粉絲們從社群平台到各大論壇不斷敲碗，「勁爆雞米花」5月13日將限時限量回歸， PK APP雙響卡會員專屬，就連2022年經典包裝也同步復刻，一份售價49元、加購價45元。

肯德基更推出全新升級規格，「勁爆雞米花桶」PK APP雙響卡會員專屬，「勁爆雞米花桶x1＋蛋撻x2」，超值優惠價189元，滿足消費者一人獨享或多人共享需求，限量賣完為止。

肯德基先前公告歷年來的5大夯品時，「勁爆雞米花」立刻成為話題中心，充分展現粉絲驚人的敲碗火力，「雞米花什麼時候回歸？」、「還我雞米花！」

面對消費者的熱情迴響，肯德基也回應消費者期盼，帶回肯德基經典的神級點心「勁爆雞米花」，預期將引爆新一波排隊熱潮。

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