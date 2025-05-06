HYUNDAI戰略車MUFASA預售價89萬元起 搶攻中型休旅車市場

HYUNDAI現代汽車亞太戰略車款MUFASA今天起展開預接，預售價89萬元起，瞄準年輕小家庭與講求實用配備的消費者族群，搶攻中型休旅車市場。（南陽提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕HYUNDAI現代汽車亞太戰略車款MUFASA今天起展開預接，預售價89萬元起，瞄準年輕小家庭與講求實用配備的消費者族群，搶攻中型休旅車市場。

全新的MUFASA提供GLA、GLB與GLC三種等級選擇，預售價分別為89萬元、92萬元與96萬元，滿足不同預算與配備需求的消費者。

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全新的MUFASA定位為正統C-SUV中型休旅級距，透過更長的軸距設計，提供寬敞舒適的後座空間，並擁有同級最大524L行李廂容積。

採用與Tucson L相同的第3代N3 Platform中大型休旅底盤平台，具備高剛性結構與成熟的懸吊調校，搭載2.0升自然進氣引擎與六速自排系統，提供穩定、順暢且經濟的駕駛體驗，同時滿足休旅車多人乘載的動力需求。

不同於多數入門休旅車「價格親民、配備陽春」的市場印象，MUFASA在配備上展現品牌罕見的誠意與突破，車內搭載12.3吋數位儀錶與中控雙聯屏，整合資訊顯示與多媒體娛樂功能。

並且全車系標配SVM 環景影像與BVM 盲區影像輔助系統，兼具直覺操作性與科技質感，空調系統保留實體按鍵設計，即便行駛中也能輕鬆操作，進一步提升行車安全。

MUFASA高階車款配備全景天窗與電動尾門，完整對應現代家庭對便利性與舒適感的雙重期待，在同級對手中展現壓倒性優勢。

外觀設計則承襲HYUNDAI汽車家族設計語彙「Sensuous Sportiness」，延伸出「Parametric Jewelry」的鑽石幾何語彙；車頭的直列式LED頭燈與車側的迴力鏢型折線相互呼應，結合尾部LED星環尾燈，整體造型充滿動感與未來感。

全新的MUFASA開發由HYUNDAI汽車全球設計網絡主導，以韓國Namyang Design Center為核心，聯合歐洲、美國、印度、中國與日本等地設計團隊協力開發。

透過在地市場趨勢與生活習慣分析，制定出最符合區域需求的車型策略，並結合HYUNDAI汽車全球化的零件供應鏈與模組化平台技術，實現產品設計、成本控制與品質的平衡。

面對亞太地區中型休旅車級距市場持續成長，消費者不再僅追求價格，更重視空間表現、科技配備與整體價值MUFASA正是在這樣的市場背景下誕生，以更親民的價格提供超越期待的產品體驗，成為新世代家庭購車的首選。

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