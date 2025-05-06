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為躲美國關稅！中國出口商靠「1招」玩假鑽漏洞

2025/05/06 17:04

中國製造商為迴避川普政府的關稅，正欺騙式地低報輸美貨物價格。（示意圖，路透）中國製造商為迴避川普政府的關稅，正欺騙式地低報輸美貨物價格。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，面對美國川普政府的高關稅，部分中國出口商為保住美國訂單，正透過低報出口貨物的價值，以欺騙手法規避關稅政策，這種手段利用了美國當局難以全面監控的漏洞。

英國《金融時報》報導，審閱了多家中國化工及包裝材料供應商向美國小型企業提出的報價，內容包括提供「完稅後交貨」（delivery duties paid，DDP）服務。所謂DDP是指出口商負責支付所有關稅與運費的一種方式。

這些中國供應商表示，他們會透過故意低報貨值或篡改貨品描述等手段，大幅壓低應繳的關稅成本。

物流平台Flexport執行長Ryan Petersen表示「我們越來越常看到中國工廠提出替買家支付關稅的做法，然後再將商品以低於應課關稅的價格賣到美國。」這種手法可能削弱川普關稅政策「鼓勵美國企業採購國產商品」的目標，同時也可能在短期內讓美國消費者暫時免於部分商品漲價壓力。

長期協助企業處理中國進口事務的美國律師Dan Harris表示「這根本就是規避關稅的手法」，他指出，聯邦檢察官雖可能會追訴與中國供應商合謀的美國公司，但「對中國出口商本身卻幾乎無能為力」。

武術裝備經銷商93 Brand老闆魯賓（Aaron Rubin）指出，他的中國供應商已提議進行稅訖交易，支付額外關稅，「他們說，『我們將負擔100%的關稅』…我一毛錢都不用出」。魯賓等企業主已向美國海關暨邊境保護局（CBP）回報這種做法，擔心接受這類交易的競爭對手，會讓守法的企業陷於劣勢。

一位不願具名的加州食品製造商業者也表示，川普加徵關稅後不久，一家中國供應商就提出「可修改發票上的銷貨成本幫我逃稅」。

美國海關與邊境保護局（CBP）則在聲明中表示，該單位「透過法定權力、先進系統與執法程序來執行關稅政策」，並強調「因應近期總統行政命令，將依法採取最嚴厲的處罰手段」。

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