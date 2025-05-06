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致新董事長：關稅與匯率波動 無法提供Q2財測

2025/05/06 15:42

致新今日召開法說會，首季表現優於預期。（資料照）致新今日召開法說會，首季表現優於預期。（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計廠致新（8081）今日召開法說會，首季表現優於預期，致新董事長吳錦川指出，由於美國關稅的不確定性，加上近來新台幣近來波動劇烈，因此第二季無法提供財務預測。。

面對關稅議題，吳錦川指出，由於關稅政策仍不確定，無法做出具體決策，目前墨西哥為重要生產基地，包括電視與通訊產品組裝皆以墨西哥為主要地點，若墨西哥繼續享有關稅優惠，將有利致新與整個產業，未來將根據客戶工廠所在地調整出貨策略，依照最後稅率情況，選擇移往關稅最低的地點。

至於美國即將提出半導體特別關稅，吳錦川指出，產業界皆高度觀望，目前訂單未有明顯變動，部分客戶延後決策，公司持續與客戶討論各種應變方案，需等待稅率、涵蓋範圍與各區域差異情況最後確認後，再進行出貨策略調整，盡量減少成本壓力與風險。

致新首季合併營收21.57億元，毛利率41.16%，營益率21.5%，稅後淨利4.13億元，每股稅後盈餘4.81元。

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