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愛普：增加美國研發中心投資 樂觀看今年營運

2025/05/06 15:01

愛普：增加美國研發中心投資 樂觀看今年營運愛普樂觀看待今年表現。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕愛普＊（6531）今日召開法說會，公布首季合併營收達9.7億元，較上季減少20%，但較去年同期增加30%，毛利率為46%，營業費用為2.8億元，營業利益為1.8億元，營業利益率為18%，首季稅前淨利為4.3億元，稅後淨利為3.47億元，歸屬於本公司業主之稅後淨利為3.32億元，每股盈餘為2.04元。

愛普表示，公司在IoTRAM持續深化技術創新推出ApSRAM，並積極布局AI（人工智慧）市場，S-SiCap及 VHM產品線的創新產品逐步進入量產，成長動能強勁可期。面對全球政經環境的不確定性，尤其近日新台幣對美金的升值走勢，對持有大量美元資金部位的愛普，無法避免會有一定程度的帳面損失，愛普將增加對美國研發中心的投資，不僅減少部分帳面損益波動，更有助於強化區域佈局，加強與客戶的就地合作，以精準且快速地回應市場需求。營運團隊對於今年整體營運展望，樂觀看待。

愛普表示，最成熟的產品線IoTRAM在市場競爭激烈的情況下，仍具相當的競爭力和成長潛力。穿戴裝置隨著AI功能的導入，對記憶體的需求逐步增加。愛普近期推出的新世代ApSRAM記憶體已獲得多家客戶納入下一代產品設計。ApSRAM提供數倍於目前產品的頻寬，滿足客戶對效能的渴求，並且功耗上也降低數倍，對穿戴裝置這類追求高效能以及長待機的應用，ApSRAM是最佳的解決方案。

今年起，愛普除原有的IoTRAM、VHMTM的產品線外，正式將S-SiCap列為產品線之一。此產品線包含矽電容中介層（IPC, InterPoser with silicon Capacitor）及分離式的SiCap（IPD, Integrated Passive Devices）。IPC自去年第三季開始量產，今年第一季持續出貨，預期今年營收將有顯著成長。而IPD產品嵌入基板的應用也在開發中，預計未來市場需求量大。

愛普指出，隨著AI推論演算需求爆發，越來越多客戶開始自行研發ASIC作為AI推論的運算核心，搭配VHM客製化3D記憶體達到系統效能功耗及成本的整體優勢，愛普VHM本季營收雖受到礦機市場需求趨緩而下滑，但VHM架構在AI/HPC（高速運算）應用中的效能已獲得客戶認可，VHMStack多層堆疊設計也在進行中，未來將有更多產品導入市場。

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