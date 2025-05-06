晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

新台幣狂升值 世界先進第2季毛利率下滑到27％至29％之間

2025/05/06 14:59

受新台幣狂升值影響，世界先進第2季毛利率下滑到27%至29%之間。（資料照）受新台幣狂升值影響，世界先進第2季毛利率下滑到27%至29%之間。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）今召開法說會，展望第2季的營運，以新台幣平均匯率30.9元對1美元為假設， 公司預估晶圓出貨量將提升約3%到5%，產品平均銷售價格將增加0%到2%之間，新台幣狂升值衝擊毛利率將約減到27%至29%之間，再次回落到30%以下。

世界先進總經理尉濟時表示，預期第2季驅動IC晶圓出貨量將較減少，客戶對通訊、工業和汽車的需求則回升中。目前訂單能見度約3個月左右，預期第2季的產能利用率將增加中個位數百分點，約在75到80%之間，第3季可望略好，第4季待觀察。

他說，對等關稅政策使市場短期面臨高度不確定，部分客戶晶圓需求因預期經濟成長可能趨緩持保守觀望，但也有部分客戶為關稅成本增加考量而提前拉貨。

世界先進第2季營運中，基於客戶協商，公司除晶圓收入之外， 額外認列約佔營收1%的長期合約收入。公司指出，儘管總體經濟近期不確定性提高，公司仍致力於與客戶溝通與合作，並持續為打造更具韌性的半導體供應鏈貢獻心力。

世界先進規劃2025年產能達343.4萬片8吋晶圓，年增約1%。正在新加坡興建的首座12吋晶圓廠，預計將於2027年開始量產，2025年資本支出金額將約為新臺幣600到700億元，其中超過90%將用此新廠廠房建置支出及設備購置，不到10%則用於其他各廠區的年度例行維修與設備優化支出。

因受惠客戶提早拉貨、產能利用率回升等效應，世界先進第1季毛利率重返30%大關，達30.1%，季增1.42個百分點、年增6.08個百分點，稅後盈餘達新台幣24.14億元，季增30.7%、年增近90%，每股稅後盈餘1.31元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財