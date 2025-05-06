新台幣狂升值 世界先進第2季毛利率下滑到27％至29％之間

受新台幣狂升值影響，世界先進第2季毛利率下滑到27%至29%之間。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠世界先進（5347）今召開法說會，展望第2季的營運，以新台幣平均匯率30.9元對1美元為假設， 公司預估晶圓出貨量將提升約3%到5%，產品平均銷售價格將增加0%到2%之間，新台幣狂升值衝擊毛利率將約減到27%至29%之間，再次回落到30%以下。

世界先進總經理尉濟時表示，預期第2季驅動IC晶圓出貨量將較減少，客戶對通訊、工業和汽車的需求則回升中。目前訂單能見度約3個月左右，預期第2季的產能利用率將增加中個位數百分點，約在75到80%之間，第3季可望略好，第4季待觀察。

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他說，對等關稅政策使市場短期面臨高度不確定，部分客戶晶圓需求因預期經濟成長可能趨緩持保守觀望，但也有部分客戶為關稅成本增加考量而提前拉貨。

世界先進第2季營運中，基於客戶協商，公司除晶圓收入之外， 額外認列約佔營收1%的長期合約收入。公司指出，儘管總體經濟近期不確定性提高，公司仍致力於與客戶溝通與合作，並持續為打造更具韌性的半導體供應鏈貢獻心力。

世界先進規劃2025年產能達343.4萬片8吋晶圓，年增約1%。正在新加坡興建的首座12吋晶圓廠，預計將於2027年開始量產，2025年資本支出金額將約為新臺幣600到700億元，其中超過90%將用此新廠廠房建置支出及設備購置，不到10%則用於其他各廠區的年度例行維修與設備優化支出。

因受惠客戶提早拉貨、產能利用率回升等效應，世界先進第1季毛利率重返30%大關，達30.1%，季增1.42個百分點、年增6.08個百分點，稅後盈餘達新台幣24.14億元，季增30.7%、年增近90%，每股稅後盈餘1.31元。

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